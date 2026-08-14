Ante la duda en uno de sus fichajes, el Barcelona pone la mira en un delantero colombiano que estuvo en el Mundial

En la mañana de este viernes, se conoció que el Barcelona tiene en el radar al delantero colombiano Luis Javier Suárez, actual jugador del Sporting de Portugal, entre las opciones para reforzar su ataque en caso de que no se concrete el fichaje de Julián Álvarez.

VEA TAMBIÉN Jugador crucial de la Selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería al más veces campeón de la Serie A o

Esto lo reveló el periodista especializado en el mercado de transferencias Fabrizio Romano, a través de su cuenta de X. Según afirmó, si esto sucediera, no sería fácil para el Sporting.

“El Barcelona considera al delantero del Sporting, Luis Suárez, entre las opciones, si no se concreta el fichaje de Julián Álvarez. No es fácil, ya que es un jugador clave para el Sporting, pero forma parte de la lista de candidatos del Barça”, escribió el periodista.

Según Fabrizio, el atacante de 28 años aparece en la lista corta del club catalán como plan B, pero solo ganaría fuerza en los planes del Barça a partir de la próxima semana, si las negociaciones por el argentino del Atlético de Madrid continúan sin llegar a un acuerdo.

Cabe resaltar que Julián Álvarez sigue siendo la prioridad del conjunto dirigido por Hansi Flick. Sin embargo, el Atlético de Madrid se ha mantenido firme y no ha facilitado el fichaje, lo que ha obligado a la dirección deportiva del Barcelona a evaluar otras alternativas.

Por otra parte, medios portugueses, como el diario A Bola, afirmaron que hasta el momento no ha existido ninguna oferta oficial del Barcelona al Sporting. El club portugués, por su parte, planea contar con el colombiano para la temporada 2026/27. Por lo tanto, en este momento no hay una negociación en curso.

VEA TAMBIÉN Los jugadores colombianos sacuden el mercado de fichajes en Europa: lateral llegará a un equipo español para la siguiente temporada o

En este sentido, se recuerda que el delantero tiene contrato con el Sporting hasta 2030 y una cláusula de 80 millones de euros, lo que eleva la complejidad de cualquier posible operación.

Finalmente, cabe recordar que Luis Javier Suárez se ha consolidado como una de las figuras ofensivas del fútbol portugués. Con la Selección Colombia ha sido convocado de manera regular y formó parte fundamental del plantel que disputó el Mundial 2026.