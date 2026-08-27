Alias ‘Urías Perdomo’, señalado como la mano derecha de ‘Calarcá’, murió en operativo militar en Guaviare: en 2024 había sido capturado y dejado en libertad

El presidente Abelardo de la Espriella informó en la mañana de este jueves que la Fuerza Pública adelantó durante la madrugada la Operación AMÓN contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a la facción de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

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De acuerdo con el balance preliminar entregado por el mandatario, la operación comenzó con un bombardeo de precisión y, posteriormente, las tropas avanzaron por tierra para asegurar la zona.

El reporte inicial da cuenta de ocho integrantes de las disidencias muertos, además de la incautación de 11 fusiles, cinco ametralladoras y material de intendencia.

Entre los fallecidos estaría Juan Antonio Agudelo Salazar, alias ‘Urías Perdomo’, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de la estructura Rodrigo Cadete y cercano a ‘Calarcá’.

El nombre de ‘Urías Perdomo’ ya había estado en el centro de la atención de las autoridades.

En julio de 2024 fue capturado durante un procedimiento a una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad, luego de que fueran suspendidas las órdenes de captura de algunos de los integrantes de esa delegación, en el marco de los diálogos que adelantaba el Gobierno con las disidencias.

Meses después, las autoridades volvieron a ubicarlo entre los principales objetivos de la Fuerza Pública. El Ministerio de Defensa había ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos por información que permitiera localizar y capturar a ‘Urías Perdomo’, a quien se señalaba como cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete.

La operación en Guaviare se produce en medio de la ofensiva de seguridad anunciada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella contra las estructuras armadas ilegales. El propio mandatario aseguró que las tropas continúan en la zona para consolidar el área y establecer el balance definitivo de la operación.

La Operación AMÓN continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la identificación de los integrantes de las disidencias que murieron en el bombardeo y en la consolidación de los resultados del operativo.