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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Colombia

“Los voy a cazar uno a uno”: Abelardo de la Espriella promete hallar a los responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella | Foto EFE
Abelardo de la Espriella | Foto EFE
El presidente colombiano afirmó que su gobierno contempla identificar a los que ordenaron y financiaron el crimen, más allá de los autores materiales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, prometió este miércoles que su gobierno va a perseguir hasta esclarecer por completo el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sucedido en 2025.

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En la inauguración del Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, el mandatario sostuvo que la investigación no puede finalizar con la captura de quienes ejecutaron de forma material el atentado y se comprometió a identificar a quienes estuvieron detrás de la orden del asesinato.

“Los voy a cazar uno a uno”, afirmó De la Espriella al momento en que se refirió de los responsables de ordenar el crimen. El presidente aseguró que determinar quién estuvo detrás de los hechos es un asunto de “importancia nacional”.

De la Espriella de igual forma sostuvo que las autoridades ya están avanzando en la reconstrucción de la estructura que fue participe en el magnicidio y que su objetivo es llegar hasta a los autores intelectuales.

“El asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede quedar impune y no quedará impune”, manifestó el mandatario en el acto. Añadió que la justicia tiene que establecer, con nombres y pruebas, quiénes ordenaron el asesinato.

En su intervención, De la Espriella también vinculó de forma política al expresidente Gustavo Petro con el contexto que, según su él, rodeó el asesinato.

El mandatario afirmó que las críticas que Petro lanzó contra Uribe Turbay fueron, a su juicio, una “orden” y aseguró que la muerte del dirigente beneficiaba al régimen que este último denuncia. Estas afirmaciones son correspondientes a la interpretación y los señalamientos de De la Espriella y no son de por sí mismos una conclusión judicial de la autoría intelectual del crimen.

El padre de Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño, igualmente señaló de forma pública al expresidente Petro como presunto instigador del crimen y describió al asesinato como un “crimen de Estado”.

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Uribe Turbay recibió un ataque armado en Bogotá en el transcurso la campaña electoral y murió luego a causa de las heridas. Tenía 39 años y se convirtió en una de las figuras políticas de más alta proyección dentro del Centro Democrático.

Su asesinato se convirtió en uno de los episodios más fuertes de violencia política registrados en el ciclo electoral colombiano.

El compromiso del presidente llega en el primer Summit del Centro de Liderazgo Valiente Miguel Uribe Turbay, iniciativa que se creó para preservar la memoria del dirigente y promover programas de formación política y ciudadana.

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