Marco Rubio sobre Venezuela: "Vamos en ritmo para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema; muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral"

Este lunes 9 de noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se volvió a referir a las futuras elecciones presidenciales de Venezuela.

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"Vamos en ritmo, si las cosas continúan según lo programado, para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre", afirmó Rubio.

"Posteriormente a eso, muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral. Estas son dos cosas que son esenciales", añadió.

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Aunque el panorama político en Venezuela es un tanto confuso, la Casa Blanca reitera su estrategia de tres fases en el país suramericano.

Es de recordar que cuatro días después de la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro, el secretario Rubio contó a la prensa cuál era el plan de Estados Unidos para lograr la transición en el país.

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De acuerdo con Rubio, se trata de un proceso que, en primer lugar, tuvo como objetivo "estabilizar el país" para que no cayera "en el caos" tras el operativo y que incluía además tomar el control del petróleo venezolano "atrapado" en el país para venderlo y, con ese dinero, beneficiar al "pueblo venezolano" y no al régimen.

La segunda fase fue denominada por Rubio como "recuperación" y explicó en su momento que consistía en garantizar que las empresas de Estados Unidos, occidentales y de otros países tuvieran acceso al mercado venezolano "de forma justa".

A su vez, la tercera fase, según el jefe de la diplomacia, será "la de transición", para la que, hasta el momento, no se han fijado fechas, pero se han dado indicios, sin mayores detalles, acerca de que estará relacionada con un proceso electoral.

De momento, la relación actual entre la Casa Blanca y Miraflores ha dado un giro drástico hacia una "cooperación" e inusual cercanía.