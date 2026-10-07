Tras retar a Abelardo de la Espriella a reelegirse, Gustavo Petro convocó a marchar por el salario mínimo y anunció que saldrá a las calles: “tenemos que preparar la lucha hasta la huelga general”

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que participará en la marcha convocada para el próximo miércoles 14 de octubre en Bogotá. A través de su cuenta en X, hizo un llamado a los trabajadores de la capital para que se sumen a la jornada.

“Estaré en la marcha del 14 de octubre en Bogotá y espero a todo el pueblo trabajador de la ciudad”, escribió el exmandatario en la publicación difundida este miércoles 7 de octubre.

En el mismo mensaje, Petro planteó la necesidad de preparar una eventual huelga general para reclamar un salario mínimo vital para 2027. También pidió impulsar un plan para combatir el hambre y mitigar los efectos de la sequía, un asunto que incluyó entre las preocupaciones que, según sostuvo, deben movilizar a los trabajadores.

“Es ya que tenemos que movernos y preparar la lucha hasta la huelga general por un salario mínimo vital para el año 2027”, expresó el exmandatario.

Petro también insistió en que la jornada debe desarrollarse sin violencia y pidió que la movilización sea multitudinaria. “La marcha debe ser multitudinaria y completamente pacífica”, señaló, antes de cerrar su mensaje con la frase: “La dignidad es tranquila y contundente”.

Cabe resaltar que el llamado del exmandatario se produce en medio de las conversaciones para definir el salario mínimo que regirá en Colombia durante 2027. El proceso de concertación comenzó el 1 de octubre, con la participación del Gobierno, las centrales sindicales y los representantes de los gremios empresariales.

La negociación será uno de los principales asuntos económicos de los próximos meses, debido a su impacto sobre los ingresos de los trabajadores, los costos laborales y el poder adquisitivo de los hogares. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 15 de diciembre; si no hay consenso, el Ejecutivo deberá determinar el incremento mediante decreto dentro de los plazos legales.

Por ahora, Petro confirmó su participación en la marcha del 14 de octubre y propuso avanzar hacia una eventual huelga general. Sin embargo, su pronunciamiento no significa que ya exista una convocatoria oficial a un paro general de alcance nacional: se trata de un llamado expresado por el propio exmandatario, mientras continúa la discusión sobre las condiciones laborales y el salario mínimo para 2027.