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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Flávio Bolsonaro

La petición de Flávio Bolsonaro a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Brasil: "Tenemos que ponernos de acuerdo"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Flávio Bolsonaro y Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella - AFP
Bolsonaro es favorito en las elecciones brasileñas tras superar en la primera vuelta al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El 25 de octubre se medirán en el balotaje.

El candidato brasileño a la presidencia Flávio Bolsonaro pidió al mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, que lo ayude en la lucha contra el narcotráfico que ha propuesto en campaña, en una videollamada entre los dos líderes de derecha.

Bolsonaro es favorito en las elecciones brasileñas tras superar en la primera vuelta al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. El 25 de octubre se medirán en el balotaje.

"Voy a implementar un régimen muy duro aquí en Brasil. Voy a necesitar conversar con usted mucho para que tengamos ese intercambio de información" sobre narcotraficantes, dijo el martes Bolsonaro al presidente de Colombia, el país que más cocaína exporta en el mundo.

"La droga es un problema global (...), nosotros producimos el 75%-80%, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos fronteras comunes", coincidió De la Espriella, que se posesionó en agosto.

Ambos países comparten una porosa frontera de 1.600 kilómetros en la selva amazónica.

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"Cuando un delincuente de Colombia esté en Brasil será un gran placer para mí, como presidente de la República, detenerlo y entregárselo, así como quiero que usted entregue a los bandidos brasileños", propuso Bolsonaro al presidente colombiano.

Ambos hacen parte del fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

La conversación fue transmitida en el canal de YouTube de Eduardo Bolsonaro, uno de los hermanos de Flávio. Exiliado en Estados Unidos desde 2025, Eduardo introdujo la conversación.

Su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, purga en su residencia en Brasilia una condena de 27 años por intentar un golpe de Estado contra Lula al final de su mandato. La familia denuncia una persecución de la corte suprema brasileña.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera ronda del domingo, frente a 45% de Lula.

Sin manifestarle su apoyo directamente, Trump saludó el lunes la "gran victoria" del heredero de su aliado Jair Bolsonaro y anticipó que la segunda vuelta será "muy reñida".

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