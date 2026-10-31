Karol G sorprende con impactante disfraz de gran producción: este es el personaje que eligió para celebrar Halloween
Karol G es sin duda una de las artistas colombianas más importantes del momento a nivel mundial.
La artista nacida en Medellín se encuentra en medio de la gira "Viajando por el Mundo Tropitour" que ha movilizado a millones de personas alrededor del mundo.
Karol G hizo una pausa en sus compromisos musicales para celebrar Halloween. Y lo hizo con un espectacular disfraz que se ha robado todas las miradas por la gran producción que hubo detrás.
En sus redes sociales, la artista publicó el paso a paso con el que se caracterizó como un famoso personaje.
Se trata de Emily, la protagonista principal de la terrorífica historia 'El cadáver de la novia" del director Tim Burton.
Karol G mostró en un video el proceso para terminar disfrazada como Emily, en el que participaron varios profesionales.
Maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales estuvieron detrás de la gran producción para que Karol G exhibiera uno de los mejores disfraces para Halloween.
Como era de esperarse, la artista colombiana se llevó todos los elogios por parte de sus seguidores.
"La más bella de todas"; "La verdad la admiro como artista"; "Tan linda"; "Top", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.