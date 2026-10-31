NTN24
Sábado, 31 de octubre de 2026
Sábado, 31 de octubre de 2026
Karol G

Karol G sorprende con impactante disfraz de gran producción: este es el personaje que eligió para celebrar Halloween

octubre 31, 2026
Por: Luis Cifuentes
Karol G | Foto EFE
Karol G | Foto EFE
La artista colombiana sorprendió a sus seguidores quienes no escatimaron elogios.

Karol G es sin duda una de las artistas colombianas más importantes del momento a nivel mundial.

La artista nacida en Medellín se encuentra en medio de la gira "Viajando por el Mundo Tropitour" que ha movilizado a millones de personas alrededor del mundo.

o

Karol G hizo una pausa en sus compromisos musicales para celebrar Halloween. Y lo hizo con un espectacular disfraz que se ha robado todas las miradas por la gran producción que hubo detrás.

En sus redes sociales, la artista publicó el paso a paso con el que se caracterizó como un famoso personaje.

o

Se trata de Emily, la protagonista principal de la terrorífica historia 'El cadáver de la novia" del director Tim Burton.

Karol G mostró en un video el proceso para terminar disfrazada como Emily, en el que participaron varios profesionales.

Maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales estuvieron detrás de la gran producción para que Karol G exhibiera uno de los mejores disfraces para Halloween.

Como era de esperarse, la artista colombiana se llevó todos los elogios por parte de sus seguidores.

"La más bella de todas"; "La verdad la admiro como artista"; "Tan linda"; "Top", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Temas relacionados:

Karol G

Halloween

Música

Cantante

Medellín

Celebración

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es responsable de todas las muertes en 11 años": escalofriante denuncia sobre Tarek William Saab

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Llegan a Colombia desde Estados Unidos drones de última generación para combatir el narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Colombia y Ecuador: los aviones que participaron en el despliegue militar salvadoreño hacia Haití

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Desafiante panorama de América Latina: gobiernos heredaron crisis políticas y económicas que dejaron sus predecesores de izquierda

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid, España - Foto: EFE
Shakira

"Me ha acompañado y me ha ayudado": sorpresivo mensaje de Shakira a su expareja De la Rúa ante miles de personas en su último concierto en Madrid

Andreina Yépez y Fabiola Colmenarez, actrices venezolanas - Fotos: X / Instagram
Actriz

"Desde que murió no he hecho sino pensar en ella": la confesión de la actriz venezolana Fabiola Colmenarez sobre el fallecimiento de Andreina Yépez

La banda surcoreana BTS-Foto EFE
BTS

Integrante de BTS desata la euforia en las redes sociales al fotografiar a Taehyung con un ejemplar de un libro de Gabriel García Márquez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Captura de alias 'Chorro' - Policía de Colombia
Tolima

Cayó alias ‘Chorro’ o ‘el dueño del gatillo’, temido sicario de 20 años y quien sería uno de los criminales más peligrosos del Tolima

Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial en Brasil / FOTO: EFE
Flávio Bolsonaro

Brasil le cancela los pasaportes a Flávio Bolsonaro y la oposición denuncia una presunta cacería judicial

jornada electoral en Estados Unidos-Foto EFE
Estados Unidos

Comisión Federal Electoral de EE. UU. sufre una caída de su sistema a una semana de las elecciones de medio mandato

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
Pedro Sánchez

“Pedro Sánchez es una persona poco previsible en sus decisiones”: experto sobre las elecciones anticipadas en España

Golpe a la estructura de Calarcá / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Nuevo golpe a la estructura de alias ‘Calarcá’: así fue el macro operativo de De la Espriella que dejó 5 detenidos

Accidente de tránsito en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela) - Fotos: X
La Guaira

Accidente en Catia La Mar, La Guaira: motorizado perdió una pierna y un policía fue detenido

George Russel, piloto de la F1 (AFP)
F1

¿El fin del sueño de ser campeón? Penalización para George Russell pone en duda sus aspiraciones por el título mundial de la F1

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023