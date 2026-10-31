Karol G sorprende con impactante disfraz de gran producción: este es el personaje que eligió para celebrar Halloween

Karol G es sin duda una de las artistas colombianas más importantes del momento a nivel mundial.

La artista nacida en Medellín se encuentra en medio de la gira "Viajando por el Mundo Tropitour" que ha movilizado a millones de personas alrededor del mundo.

Karol G hizo una pausa en sus compromisos musicales para celebrar Halloween. Y lo hizo con un espectacular disfraz que se ha robado todas las miradas por la gran producción que hubo detrás.

En sus redes sociales, la artista publicó el paso a paso con el que se caracterizó como un famoso personaje.

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Se trata de Emily, la protagonista principal de la terrorífica historia 'El cadáver de la novia" del director Tim Burton.

Karol G mostró en un video el proceso para terminar disfrazada como Emily, en el que participaron varios profesionales.

Maquilladores, vestuaristas y expertos en efectos visuales estuvieron detrás de la gran producción para que Karol G exhibiera uno de los mejores disfraces para Halloween.

Como era de esperarse, la artista colombiana se llevó todos los elogios por parte de sus seguidores.

"La más bella de todas"; "La verdad la admiro como artista"; "Tan linda"; "Top", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.