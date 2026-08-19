Mamá de Kevin Acosta, niño del que Petro publicó historia clínica, envió carta al Senado para frenar la salida del país del exmandatario

En las últimas horas, se presentó una petición oficial ante el Senado de la República para que se revise el permiso de salida del expresidente Gustavo Petro Urrego.

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La petición tiene relación con la solicitud hecha el pasado 6 de agosto por parte de la Fiscalía General a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para investigar al exmandatario por los hechos que rodearon la muerte de Kevin Acosta, el niño de siete años que no recibió a tiempo los medicamentos para la hemofilia.

La solicitud fue radicada por el apoderado de la familia del menor y allí se advierte sobre la necesidad de frenar las salidas del exmandatario hasta que se resuelva su situación jurídica en este caso.

Asimismo, esto se divide en dos puntos, el primero se refiere a la participación directa del entonces presidente en los cambios del sistema de salud que llevaron a que se afectara el suministro de medicamentos al menor por parte de la Nueva EPS; y el segundo, a su decisión de publicar la historia clínica del menor de edad sin contar con ningún tipo de autorización.

“Recordemos que el Gobierno Nacional, para ese momento presidido por el señor Gustavo Petro Urrego, en un intento por implementar modificaciones improvisadas al sistema de salud, intervino la Nueva EPS el pasado 3 de abril (…) esta acción regulatoria terminó destruyendo la atención de los beneficiados y asfixiando económicamente el sistema”, señala la petición enviada al presidente del Senado, Honorio Henríquez.

Cabe resaltar que Kevin Arley Acosta Pico, de siete años, padecía de hemofilia A severa y murió en Bogotá el pasado 13 de febrero. Permanecía en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia, luego de que la Nueva EPS autorizara su traslado desde Huila.

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El niño se golpeó la cabeza desde una altura de un metro y medio, aproximadamente, tras sufrir una caída en bicicleta. Su madre, Yudy Katherine Pico, lo llevó a urgencias en Palestina, un municipio huilense fundamentalmente agricultor de cerca de doce mil habitantes.

Pese a la afiliación del menor a la entidad, intervenida por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro a través de la Superintendencia de Salud, su tratamiento médico fue interrumpido, de acuerdo con denuncias públicas de su familia.

Finalmente, debido a las publicaciones en redes sociales, se elevó la presión sobre la EPS, que solo hasta el 9 de febrero avaló su traslado a Bogotá para una atención más especializada. Pese a la persistencia del personal médico, Kevin murió.