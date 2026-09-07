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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Marco Rubio
Programa: El Informativo

“La consolidación de una política de EEUU”: analista sobre la visita de Rubio en la región

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hará su primera visita oficial a Colombia, donde adelantará un encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella a tan solo un mes de haber asumido como jefe de Estado. Para conversar sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con el internacionalista Santiago Pérez, quien habló sobre la importancia de la visita del secretario de Estado en la región.

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