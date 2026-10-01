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Jueves, 01 de octubre de 2026
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Protestas en Venezuela

Damnificados protestan en la Avenida Bolívar de Caracas por promesas incumplidas de Delcy Rodríguez

octubre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Damnificados protestan en la Avenida Bolívar de Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Damnificados protestan en la Avenida Bolívar de Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Los manifestantes denuncian llevar más de 90 días (tres meses) viviendo desamparados en carpas a la intemperie.

Familias damnificadas por el doblete sísmico registrado en Venezuela trancaron y protestaron en la Avenida Bolívar de Caracas la noche de este jueves 1 de octubre.

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Los afectados exigen soluciones habitacionales urgentes a la "administración encargada", la cual controla Delcy Rodríguez.

Los manifestantes denuncian llevar más de 90 días (tres meses) viviendo desamparados en carpas a la intemperie.

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Cabe acotar que el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una mera réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros.

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