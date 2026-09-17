General de EE. UU. afirma que tropas se preparan para combates en la Luna luego de que alto mando confirmara que hay armas desplegadas en el espacio

El Departamento de Defensa de Estados Unidos expandió el alcance operacional de sus Fuerzas Armadas al incluir el espacio cislunar en la región entre la Tierra y la órbita de la Luna dentro de su planificación de combate, tras confirmar públicamente el despliegue de armamento estratégico en órbita terrestre.

Durante la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética celebrada en Maryland, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, aseveró que las tropas de Estados Unidos deben estar preparadas para enfrentar conflictos “desde el fondo marino hasta el espacio cislunar”.

Las declaraciones del alto mando militar sucedieron a las revelaciones del secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, y del jefe de la Fuerza Espacial, general Douglas Schiess, quienes reconocieron que Washington opera activamente sistemas de control espacial y armas electromagnéticas en órbita para la defensa de sus activos continentales.

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“Permítanme ser muy claro: hoy en día, los guardianes operan armas en órbita que pueden defender a la fuerza conjunta contra ataques espaciales. Debemos estar preparados para luchar y vencer en entornos globales en disputa”, aseveró el general Douglas Schiess al exponer las capacidades defensivas del Pentágono.

La inclusión de la órbita cislunar en los planes del Pentágono pretende salvaguardar la posición de Washington frente a los avances de China, país que busca establecer bases permanentes en la Luna y controlar zonas con depósitos de hielo de agua.

El organismo de defensa proyecta duplicar su plantilla operativa en los próximos cinco años para alcanzar 25.000 integrantes, destinar dos tercios del personal a áreas de combate directo y garantizar la superioridad técnica en el espacio.

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Al encuadrar la Luna como un espacio estratégico para la seguridad nacional, Estados Unidos apura el reordenamiento de sus capacidades militares para disuadir las maniobras de Beijing y asegurar el control operativo sobre las rutas comerciales e investigativas del futuro cercano.