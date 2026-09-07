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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Bolivia

Ya son nueve los muertos por explosión en guarnición militar en Bolivia

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Tragedia en Bolivia (AFP)
Tragedia en Bolivia (AFP)
El material explosivo que aún representaba un alto riesgo de nuevas detonaciones fue trasladado a otro lugar.

El Ministerio de Defensa de Bolivia informó que llegó a nueve la cifra de uniformados muertos por intensas explosiones en un regimiento militar.

La cifra aumentó en las últimas horas luego de que rescatistas hallaraon tres cadáveres entre los escombros.

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El hecho ocurrió cuando dos violentas detonaciones se reportaron el viernes por la tarde en una dependencia de la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, a unos 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

Según el Ejército, en el lugar se almacenaban pirotecnia y explosivos de uso militar, lo que aumentó la gravedad de la tragedia.

Mientras tanto, Bomberos siguen removiendo los restos del edificio en busca de otros cinco uniformados desaparecidos, mientras eran resguardados por un nutrido contingente policial, según imágenes de medios locales.

"El Ejército reportó este lunes el hallazgo de un noveno cuerpo entre los escombros", informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Entre los nueve fallecidos están un sargento y ocho jóvenes soldados que prestaban servicio militar obligatorio, agregó.

Más temprano, la ministra de Salud, Marcela Flores, informó que de las 84 personas reportadas como heridas tras las explosiones, 31 aún siguen internadas en centros médicos.

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Por su parte, el comandante del Ejército, Héctor Alarcón, señaló que en el regimiento normalmente se reúnen unos 240 soldados, aunque en el momento de las explosiones la mayoría realizaba actividades por fuera.

El presidente Rodrigo Paz, que visitó la zona del accidente, aseguró este lunes que todo el material explosivo que representaba un riesgo de nuevas detonaciones fue trasladado a otro lugar.

Mientras tanto, la Fiscalía local abrió una investigación por "homicidio culposo" y otros delitos.

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