Marco Rubio anuncia fecha para reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este miércoles que las negociaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio se reanudarán el 29 o 30 de junio en Suiza.

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"El grupo técnico volverá, creo, el 29 o el 30 (...) Creo que regresan a Suiza, si no me equivoco", dijo Rubio.

El secretario de Estado discutió sobre el acuerdo con el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, y renovó el compromiso de Washington "con la seguridad de los Emiratos", según un portavoz.

Rubio tiene previsto luego partir a Kuwait y a Baréin, donde asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

El norteamericano ya avanzó que tiene la intención de abordar con los dirigentes regionales el memorando de entendimiento con Teherán, el cual no aborda el programa de misiles iraní ni el apoyo a sus grupos aliados como Hezbolá en Líbano y los rebeldes hutíes en Yemen, dos preocupaciones de larga data para sus vecinos e Israel.

En paralelo, un diplomático dijo que está previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del Golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

El acuerdo prevé que se reabra el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima cuyo funcionamiento, aseguró, no volverá a ser como el de antes del conflicto.

Asimismo, afirmó que cree que todos los países están en contra de que Irán cobre peaje a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

"No conozco ningún país en el planeta que apoye peajes o tarifas por el uso del estrecho", dijo Rubio durante la gira que realiza por el Golfo, destinada a tranquilizar a los aliados de Washington que fueron atacados por Irán en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes contra su territorio.

"Vamos a estar completamente alineados con nuestros socios en el Golfo. Por eso nos reuniremos con todos ellos mañana" y serán involucrados en "cada decisión que se tome con respecto a esta negociación", añadió.