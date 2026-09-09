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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Marco Rubio defiende ataques de Estados Unidos a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico: "Son un cáncer"

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Marco Rubio de visita en Ecuador - Foto: EFE
Marco Rubio de visita en Ecuador - Foto: EFE
Tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en Quito, Rubio declaró que las operaciones continuarían.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió los ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico durante una visita a Ecuador este miércoles, argumentando que los cárteles latinoamericanos "devorarían vivos a estos países" si no se les pusiera freno.

Tras elogiar a una nueva generación de líderes que están surgiendo en toda la región y que están aliados con el presidente Donald Trump, Rubio dijo que Washington estaba encontrando socios dispuestos a ser "muy agresivos" contra los grupos criminales.

Desde que Trump regresó al poder, Estados Unidos ha recurrido a los ataques aéreos contra buques que navegan por rutas de tráfico conocidas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Según cifras del Pentágono, las operaciones han causado la muerte de más de 200 personas.

Grupos defensores de los derechos humanos, pescadores y sus familiares han cuestionado la campaña, alegando que se atacó a embarcaciones sin pruebas suficientes de vínculos con el tráfico ilícito.

Los expertos también han cuestionado si hacen algo para frenar el flujo de cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos, el mayor consumidor del mundo.

Tras reunirse con el presidente Daniel Noboa en Quito, Rubio declaró que las operaciones continuarían.

"Si no se les hace frente a estos grupos, devorarán a estos países vivos", advirtió. "Es como un cáncer que sigue creciendo hasta que, literalmente, ya no queda un Estado".

"Me alegra que en esta región tengamos líderes que se tomen en serio la persecución de estos grupos, porque si no, habríamos fracasado país tras país."

En las últimas semanas se han observado indicios de un cambio de tácticas, con patrullas conjuntas de Estados Unidos y Ecuador que han evacuado a las tripulaciones de al menos seis embarcaciones antes de hundirlas.

Rubio afirmó que las decisiones se tomaban caso por caso y dependían de la amenaza que representara la embarcación, su ubicación y las leyes locales.

"Cuando se lleva a cabo una operación conjunta en aguas territoriales, hay que llegar a un acuerdo sobre cómo se van a desarrollar esas operaciones", dijo.

Al preguntársele si se seguirían destruyendo buques, Rubio respondió: "Bueno, depende, y seguimos haciendo explotar barcos".

Más tarde, el Comando Sur del ejército estadounidense (SOUTHCOM) informó que las fuerzas estadounidenses ejecutaron un "ataque cinético letal contra una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe".

La operación "mató a tres narcoterroristas", publicó SOUTHCOM en X junto con imágenes en blanco y negro de un barco explotando en el agua y estallando en llamas.

Solo en Ecuador, más de 25.000 personas han sido asesinadas en los últimos tres años debido a la lucha entre bandas de narcotraficantes por el control de las rutas de tráfico.

"Estamos hablando de terroristas que, en muchos casos, poseen armas y equipos similares a los de los ejércitos nacionales de ciertos países", dijo Rubio.

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