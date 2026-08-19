NTN24
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Miércoles, 19 de agosto de 2026
Deyna Castellanos

Deyna Castellanos lanza dardo a la FVF: "Una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder decir que, sin ellos y sin una estructura, hemos hecho esto"

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
Deyna Castellanos, futbolista venezolana - Foto: EFE
La Vinotinto femenina jugará la fase final del repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027.

La reconocida futbolista venezolana, Deyna Castellanos, 'lanzó un dardo' a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

o

Puntualmente, la talentosa delantera cuestionó la estructura del fútbol femenino en su país natal.

"Venezuela está muy lejos en términos organizacionales para clasificar a mundiales. No tenemos la estructura para hacerlo", expresó la goleadora.

Es de recordar que la Vinotinto femenina continúa su camino en busca de un boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027. Ante tal panorama, Castellanos hizo énfasis.

"Para mí, una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder dar un golpe sobre la mesa y decir: 'Sin ustedes y sin una estructura, pues hemos hecho esto'", acotó.

o

“Hay muchísimo talento en Venezuela, pero hay que mantenerlo y trabajarlo, hacer que estén en su mejor versión para que podamos llegar de la mejor manera a la selección y seguir representando a Venezuela como se merece”, añadió.

Dichas declaraciones las hizo en una entrevista en el programa Tiempo Extra, de El Diario NY.

o

La Vinotinto femenina jugará la fase final del repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Temas relacionados:

Deyna Castellanos

Declaraciones

Vinotinto

FVF

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Desfalcos y millonarias irregularidades: el escándalo de corrupción que salpica al gobierno de Gustavo Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Este es el principio de las denuncias”: abogado sobre los casos de corrupción del gobierno Petro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así viven los migrantes marroquíes en Ceuta, España, tras 18 días de la potente avalancha migratoria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Procurador colombiano expone que la democracia estuvo en riesgo: “así es en todos los lugares donde llega la izquierda”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Elliot Abrams (EFE)
Elliott Abrams

"El interés de Delcy Rodríguez y su grupo es que nunca sea posible crear las condiciones para elecciones": Elliott Abrams

Donald Trump y Kim Jong-un - Fotos EFE
Donald Trump y Kim Jong Un

¿Puede una cumbre Trump-Kim Jong-un frenar el arsenal nuclear de Corea del Norte?

Armada Nacional de Colombia incauta 1.426 kilos de cocaína / FOTO: Captura de video
Narcotráfico en Colombia

Duro golpe al narcotráfico: Armada de Colombia frustra envío de más de 1.000 kilos de cocaína

Foto referencia - Foto EFE
Cártel Jalisco Nueva Generación

Caos: cárteles mexicanos incendian ciudades en Michoacán tras captura de cabecillas del Cartel Jalisco Nueva Generación

Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro - Foto EFE
Régimen cubano

Este es el revelador informe elaborado en EE. UU. que desvela secretos del régimen cubano: "Debe acabar"

Más de Deportes

Ver más
Vinicius Jr., jugador de la selección de Brasil - Foto: EFE
Vinicius Jr.

"Él no es campeón del Mundo y yo sí": la inesperada reacción de figura importante del deporte venezolano al hablar del brasileño Vinicius

Arquero considerado el mejor del mundo habló de su posible retiro - EFE
Manuel Neuer

"Todos esperábamos más": el considerado por años como el mejor portero del mundo se pronuncia tras el Mundial y dice que podría retirarse el año que viene

Foto de referencia- CANVA
Venezuela

Ciudad venezolana da un paso importante para ser sede de evento deportivo que no organiza el país desde hace casi 30 años

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Naciones Unidas: su pérdida de rumbo y crisis de legitimidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Advierten que solicitud del expresidente Petro para salir del país por un año "es una estrategia"

Terremoto en Colombia - Foto AFP
Terremoto en Colombia

Asocapitales entrega preocupante balance de fallecidos en Colombia tras el fuerte terremoto

Elon Musk - AFP
Elon Musk

"Esto es falso por cierto": Elon Musk publica video que recrea impacto de parte de cohete de Space X contra la Luna

Régimen Ortega- Murillo - Foto: AFP
Régimen Ortega - Murillo

Los sepultureros de la democracia: así el régimen Ortega-Murillo busca controlar todo el poder

Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Colombia

Hermanos venezolanos sobreviven a terremoto en Colombia tras perder a varios familiares en Venezuela: "Los sismos nos persiguen"

Avalancha de migrantes en Ceuta (AFP)
España

El número de muertos en Ceuta, España, por la avalancha de migrantes desde Marruecos asciende a 75

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

"Venezuela no está lista para elecciones": Donald Trump desde la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023