Deyna Castellanos lanza dardo a la FVF: "Una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder decir que, sin ellos y sin una estructura, hemos hecho esto"

La reconocida futbolista venezolana, Deyna Castellanos, 'lanzó un dardo' a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

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Puntualmente, la talentosa delantera cuestionó la estructura del fútbol femenino en su país natal.

"Venezuela está muy lejos en términos organizacionales para clasificar a mundiales. No tenemos la estructura para hacerlo", expresó la goleadora.

Es de recordar que la Vinotinto femenina continúa su camino en busca de un boleto a la Copa del Mundo Brasil 2027. Ante tal panorama, Castellanos hizo énfasis.

"Para mí, una de las motivaciones de clasificar al Mundial es poder dar un golpe sobre la mesa y decir: 'Sin ustedes y sin una estructura, pues hemos hecho esto'", acotó.

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“Hay muchísimo talento en Venezuela, pero hay que mantenerlo y trabajarlo, hacer que estén en su mejor versión para que podamos llegar de la mejor manera a la selección y seguir representando a Venezuela como se merece”, añadió.

Dichas declaraciones las hizo en una entrevista en el programa Tiempo Extra, de El Diario NY.

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La Vinotinto femenina jugará la fase final del repechaje rumbo al Mundial de Brasil 2027.