Marco Rubio recibió al jefe diplomático del Gobierno de EE. UU. en Cuba para evaluar pasos a seguir sobre la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington a Mike Hammer, quien es jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana, para evaluar la situación por la que atraviesa Cuba y los esfuerzos de la administración de Donald Trump para que llegue ayuda humanitaria de forma directa a la población.

El encuentro llega al tiempo que Washington tiene una política de fuerte presión sobre el régimen cubano y busca responder al deterioro de las condiciones de vida en la isla. La Embajada de Estados Unidos en La Habana notificó que Hammer acudió a la reunión para poner a Rubio al tanto de la situación actual y de la administración para entregar asistencia.

Uno de los asuntos más importantes sobre la mesa es un paquete de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria que fue anunciado por Estados Unidos. Washington buscaría distribuir esos recursos por medio de Cáritas y otras organizaciones que se ven confiables, y con esto, evitar que la ayuda sea administrada de manera directa por el régimen o por estructuras vinculadas a las Fuerzas Armadas cubanas.

La representación diplomática de Estados Unidos señaló que la reunión de igual forma sirvió para abordar el respaldo de Washington a las aspiraciones de los cubanos de vivir “en libertad y con dignidad”.

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La ayuda se establece en medio de una crisis que golpeó sobre todo el acceso a alimentos, medicamentos, combustible y otros productos básicos. En las últimas semanas empezaron a llegar a la isla algunos de los primeros cargamentos vinculados al programa de los Estados Unidos. Esto a la vez que Washington define los mecanismos para extender su distribución.

Según con la información divulgada por la Embajada, una parte de los fondos va a ser canalizada por medio de la Iglesia Católica y otra mediante organizaciones no gubernamentales. El objetivo es que los recursos lleguen directo a familias y personas vulnerables sin quedar bajo control del régimen.