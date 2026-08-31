¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

El número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, podría ser extraditado a Chile, según periodistas de investigación, por el caso del exmilitar Ronald Ojeda, quien fue asesinado en Santiago de Chile. Ahora, Diosdado Cabello es señalado como el autor intelectual de este asesinato por varios de los integrantes que participaron en el ataque y también quien dio la orden.