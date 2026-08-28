Marco Rubio asegura que el acuerdo petrolero con Venezuela es una “gran victoria” para EE. UU. y la región

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como una “gran victoria” el reciente acuerdo energético alcanzado con el régimen de Delcy Rodríguez, asegurando que el convenio beneficia directamente tanto a los ciudadanos norteamericanos como al pueblo venezolano.

A través de sus declaraciones institucionales, Rubio atribuyó el resultado a las directrices fijadas por la Casa Blanca en materia de seguridad regional e independencia energética.

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“Este acuerdo demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump está impulsando victorias de "América Primero": asegurando reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro Hemisferio y reduciendo los precios de la gasolina aquí en casa”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El funcionario detalló el alcance de la alianza para el mercado norteamericano y las proyecciones financieras orientadas a la reactivación del país sudamericano, el pacto busca garantizar el abastecimiento a bajo costo dentro del continente para contener y rebajar el valor del combustible en las estaciones de servicio de Estados Unidos.

Según Rubio, la iniciativa impulsará la llegada de cerca de 100.000 millones de dólares en capital privado, dinero que estará destinado a la reconstrucción económica y a la generación de miles de empleos en territorio venezolano.