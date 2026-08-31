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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Petróleo en Venezuela
Programa: Club de Prensa

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó oficialmente este lunes el acuerdo petrolero con el régimen de Venezuela durante declaraciones desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. Sobre este tema, el periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, y el exoncejal de Caracas y analista político, Diego Scharifker, conversaron con el programa Club de Prensa de NTN24.

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