“Quiero cumplir mi sueño”: Barcelona prepara oferta definitiva por Julián Álvarez tras cumbre de urgencia en Madrid

La novela del mercado de pases europeo entra en su fase más crítica. A menos de un mes del inicio de La Liga de España, la directiva del FC Barcelona no da el brazo a torcer y alista una última gran ofensiva por el delantero argentino Julián Álvarez, figura del Atlético de Madrid.

Imágenes captadas en el aeropuerto de la capital española confirmaron el arribo de Deco, director deportivo culé, junto al jefe de Scouting, Joao Amaral. Ambos dirigentes sostendrán una “reunión cumbre” a puerta cerrada con Fernando Hidalgo, representante de “La Araña”, para trazar la estrategia final antes del cierre de pases el 1 de septiembre.



La negociación se da en un clima de alta tensión institucional entre ambos clubes, la directiva madrileña ya declinó una oferta inicial de 100 millones de euros. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club, fue tajante: "No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200".

Pese al portazo rojiblanco, la voluntad del cordobés inclina la balanza a favor del club catalán. Tras su participación con la Selección Argentina, el propio atacante fue contundente: "Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Incluso joyas del plantel azulgrana como Lamine Yamal le han abierto las puertas: “Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Si fuera él, vendría al mejor club del mundo”.

El interés por el campeón del mundo de 2022 trascendió las fronteras españolas. Desde Inglaterra, el Arsenal de Mikel Arteta sondea la posibilidad de presentar una jugosa propuesta de 100 millones de euros más el traspaso del atacante sueco Viktor Gyökeres.

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Sin embargo, el entorno del jugador insiste en que la prioridad absoluta de Álvarez es permanecer en el fútbol español y cumplir su sueño de vestir la camiseta del Barcelona, obligando a Deco a apurar todas las fichas en esta cumbre definitiva.