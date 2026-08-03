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Lunes, 03 de agosto de 2026
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Venezuela

EE. UU. se pronuncia sobre iniciativas anunciadas por integrantes de Asamblea Nacional de 2015 y el régimen tras terremotos en Venezuela

agosto 3, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
El Departamento de Estado afirmó que las medidas hacen parte de su estrategia de tres fases.

Estados Unidos manifestó este lunes su respaldo a las iniciativas anunciadas por la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno interino del régimen venezolano para enfrentar las consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

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El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, nombró en un comunicado que Washington ve como fundamental que las respuestas frente a la emergencia sean lideradas por actores venezolanos y estén enfocadas en atender las necesidades de las comunidades que han sido afectadas.

“Apoyamos el lanzamiento de iniciativas lideradas por Venezuela para atender las necesidades urgentes de los damnificados por los terremotos del 24 de junio, fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y promover un futuro más estable y próspero para el pueblo venezolano”, indicó Pigott.

El funcionario de los Estados Unidos destacó que la administración norteamericana recibió de forma favorable los anuncios realizados por la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, y por el gobierno interino venezolano, al considerar que representan esfuerzos para atender la emergencia humanitaria y continuar en la reconstrucción institucional.

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Según el Departamento de Estado, estas acciones hacen parte de una estrategia de tres fases impulsada por Estados Unidos para Venezuela, con la cual se estima en que se logre la estabilización del país, la recuperación económica, la reconciliación política y una transición hacia elecciones democráticas.

“Este proceso contribuye significativamente al plan de tres fases que Estados Unidos respalda para lograr la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición a elecciones democráticas”, afirmó Pigott.

Washington que anunció que espera que las iniciativas que fueron anunciadas puedan traducirse en resultados concretos para los ciudadanos afectados y que, a la vez, contribuyan a soportar las condiciones que se necesitan para una transformación política.

“Confiamos en que este trabajo pueda generar resultados tangibles para los venezolanos”, concluyó el portavoz.

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