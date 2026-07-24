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Viernes, 24 de julio de 2026
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Incendio

Incendio en Madrid obliga a evacuar estación de la NASA clave para misiones espaciales

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios - AFP
Emergencia en España: incendios en Madrid se unen en un solo frente y obligan a evacuar otros tres municipios - AFP
El fuego aún sigue poniendo en riesgo el complejo de Robledo de Chavela, mientras los equipos de emergencia intentan proteger sus antenas.

El transcurso de un incendio forestal por la Sierra Oeste de Madrid obligó este viernes 24 de julio a evacuar el Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Robledo de Chavela , una instalación clave para mantener el contacto con misiones espaciales de la NASA.

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Por lo menos 90 trabajadores fueron desalojados del recinto en varias tandas, según confirmó a RTVE Lola Cadierno, asistente ejecutiva de la NASA en el centro. Todos los empleados evacuados se encuentran bien, pero las autoridades aún no confirman si las llamas alcanzaron las instalaciones debido a que no queda personal dentro del complejo.

La situación fue calificada como "crítica" por Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, el cual aseguró que los equipos de emergencia están haciendo "lo imposible" para proteger las antenas de la estación. El incendio se trasladaba hacia el norte, impulsado por fuertes vientos, mientras Robledo de Chavela y otras localidades de la zona eran evacuadas.

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El complejo madrileño hace parte de la Red del Espacio Profundo de la NASA, una estructura integrada por tres estaciones ubicadas estratégicamente en España, Estados Unidos y Australia. Las otras dos instalaciones están en Goldstone, California, y Canberra, Australia. La separación de aproximadamente 120 grados de longitud hace que pueda haber una comunicación continua con las misiones espaciales mientras la Tierra gira.

Por ello, una posible pérdida de la estación española no sería necesariamente la interrupción de manera inmediata de las comunicaciones , ya que las otras bases podrían asumir parte del seguimiento. No obstante, crearía una ventana sin cobertura cuando las misiones dependan específicamente del nodo europeo.

La estación cuenta con seis grandes antenas, incluida una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. Desde Robledo se han apoyado misiones como Curiosity, en Marte, y Juno, en Júpiter, además de proyectos científicos como los telescopios Kepler y James Webb.

El riesgo para el complejo se genera en medio de una emergencia de mayor escala. La Comunidad de Madrid notificó que tres incendios forestales activos se fusionaron este viernes en un único frente en la Sierra Oeste. Las autoridades activaron medidas de emergencia y ordenaron también la evacuación de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, mientras Navalagamella quedó bajo confinamiento.

El Gobierno español declaró a la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila por la evolución de los incendios y las condiciones meteorológicas adversas.

Lo anterior mientras las llamas continúan avanzando, la prioridad de los equipos de emergencia es hacer que el fuego no alcance una instalación que, por su posición dentro de la red mundial de comunicaciones espaciales, resulta fundamental para el seguimiento de misiones más allá de la Tierra.

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