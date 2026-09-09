Venezuela apunta alto en los Juegos Suramericanos 2026: contará con una delegación de 400 atletas

Venezuela contará con 400 atletas a los Juegos Suramericanos 2026 en busca de un lugar destacado en el medallero.

La delegación estará integrada por 204 hombres y 196 mujeres, quienes participarán en 32 de los 43 deportes incluidos en el programa de los juegos.

Entre las disciplinas en las que competirán los criollos se encuentran esgrima, lucha libre, lucha grecorromana, taekwondo, karate, boxeo y judo.

A su vez, en los deportes de conjunto y cancha, Venezuela tendrá participación en fútbol, voleibol, voleibol de playa, pelota vasca, pádel, tenis, tenis de mesa y sóftbol.

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También habrá representación en deportes acuáticos y de navegación, como remo, vela, canotaje, surf, aguas abiertas, clavados y natación.

Entretanto, la delegación participará en atletismo, golf, triatlón, bowling, escalada, bochas, tiro deportivo, tiro con arco, pentatlón moderno, bádminton, levantamiento de pesas, ciclismo, gimnasia y patinaje.

El Comité Olímpico Venezolano (COV) informó que el objetivo del equipo nacional será conseguir “puestos de vanguardia”.

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Los Juegos Suramericanos se desarrollarán en la provincia argentina de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

El evento multideportivo, regulado por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), contará con la participación de más de 4000 atletas.