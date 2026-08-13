Aliado de EE. UU. denuncia ataque del régimen iraní contra buques petroleros

Uno de los más fieles aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, Emiratos Árabes Unidos, denunció un ataque de Irán contra dos buques afiliados a la compañía estatal petrolera Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) mientras cruzaban el estrecho de Ormuz.

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"Emiratos Árabes Unidos condena y denuncia enérgicamente el ataque hostil iraní que tuvo como objetivo dos buques afiliados a ADNOC mientras atravesaban el estrecho de Ormuz, sin que se haya informado de heridos", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado.

Este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos sigue siendo el principal punto de discordia entre el régimen y el Gobierno de Donald Trump.

Mientras tanto, sigue bloqueado de facto por Irán desde el comienzo de la guerra, desatada el 28 de febrero.

Por su parte, Estados Unidos ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes.

Abu Dabi pide a Irán "reabrir por completo y sin condiciones el estrecho de Ormuz a fin de preservar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y del comercio mundiales".

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Ormuz es tan importante debido a que, antes del inicio de la guerra en Oriente Medio, una quinta parte del petróleo mundial transitaba por allí.

Pero Teherán exige ahora una autorización a los buques y pretende eventualmente cobrar tasas de servicio, a lo que Washington se opone firmemente.

Ante esto, el presidente Donald Trump aseguró el miércoles que Estados Unidos tenía un control "total" del estrecho de Ormuz, una afirmación calificada el jueves de "mentiras" por el ejército iraní.