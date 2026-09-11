Las enfermedades (algunas graves) que generaron los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas

Se conmemoran 25 años del ataque terrorista a los rascacielos del World Trade Center que dejó más de 2.500 muertos y cientos de afectados con enfermedades, algunas muy graves, producto de todo lo ocurrido. Según el programa de salud del World Trade Center, más de 20.000 personas desarrollaron diferentes enfermedades como rinosinucitis crónica, reflujo gastroesofágico, asma, apnea del sueño y algunos otros casos algún tipo de cáncer como piel no melanoma, de próstata y de mama, entre otros.