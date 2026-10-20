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Martes, 20 de octubre de 2026
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Francia

Gobierno de Francia apunta contra la "ultraizquierda radical" como responsable de los violentos disturbios

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Disturbios en Francia
Disturbios en Francia
Aunque autoridades no han señalado directamente al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), el gobierno ve una responsabilidad política en él y en su líder.

Luego de los impactantes disturbios del fin de semana, autoridades francesas apuntaron este martes a la "ultraizquierda" como responsable de un plan "insurreccional".

En paralelo, los primeros detenidos empiezan a comparecer ante los tribunales.

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Francia vivió el sábado uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años con enfrentamientos, edificios públicos incendiados y de saqueos de tiendas.

Estas revueltas violentas que pusieron en alerta al mundo ocurren apenas seis meses antes de que el país elija al sucesor del presidente centroderechista Emmanuel Macron.

Ahora, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, acusó a grupúsculos de "ultraizquierda" de planificar "un esquema insurreccional" en algunos lugares.

Asimismo, puso como ejemplo el incendio del ayuntamiento de Limoges, por el que se detuvo a un hombre de 34 años.

Los servicios de inteligencia entienden por "ultraizquierda" a grupos antifascistas, anarquistas o anarco-autónomos, a quienes se habrían sumado el sábado miembros de la "extrema izquierda radical", representada por partidos de corte revolucionario.

El premier los llamó "delincuentes oportunistas", pues muchos jovenes habrían aprovechado la situación para saquear tiendas en todo el país.

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Aunque autoridades no han señalado directamente al partido de izquierda radical La Francia Insumisa (LFI), el gobierno ve una responsabilidad política en él y en su líder, Jean-Luc Mélenchon, por supuestamente alentar la violencia.

Una encuesta reveló que Mélenchon es quien aparece con más posibilidades de disputar el balotaje de la presidencial contra la favorita, la ultraderechista Marine Le Pen, que se impondría en ese duelo final.

"El aumento de las acusaciones dirigidas contra nosotros (...) me hace temer provocaciones que suelen practicarse en este tipo de períodos de crisis por parte de gobiernos acorralados", respondió Mélenchon en la red social X.

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