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Abelardo de la Espriella

"Me los voy a llevar a cárceles en donde no entre ni la señal de la santa cruz": De la Espriella ordena traslado de 120 cabecillas para que dejen de dar órdenes desde prisión

septiembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
El presidente anunció desde Buenaventura una operación para trasladar a internos que son señalados de mantener el control de estructuras criminales desde el interior de las cárceles.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes 15 de septiembre el traslado de 120 cabecillas de estructuras criminales de Buenaventura y otras zonas de la región, con el objetivo de impedir que, según él, sigan ejerciendo funciones de mando desde los centros penitenciarios.

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El anuncio fue hecho en la visita del mandatario a Buenaventura, lugar donde aseguró que impartió instrucciones al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), coronel Daniel Gutiérrez, para ejecutar los movimientos de los internos con rumbo a otros establecimientos penitenciarios.

“Acabo de dar la instrucción al director del INPEC que mueva los 120 bandidos que tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel”, aseguró De la Espriella en su intervención.

El presidente afirmó que la medida quiere cortar las comunicaciones que estarían dejando a ciertos internos tener contacto con integrantes de organizaciones criminales que están en libertad. En ese contexto, usó una expresión que llamó la atención en su pronunciamiento.

“Se les acabó esa vaina con el tigre. Bien motiladitos, uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo. Se acabó”, expresó.

La referencia del mandatario significaría que su intención es llevar a los internos a establecimientos penitenciarios con mayores restricciones de comunicación.

La estrategia anunciada por el Gobierno quiere evitar que personas que están privadas de la libertad sigan coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.

De la Espriella igualmente sostuvo que en su desplazamiento a Buenaventura recibió información acerca de un operativo hecho en la ciudad, en el que fue capturado uno de los señalados integrantes de las estructuras criminales que tienen actividad en la zona. El mandatario vinculó estos resultados con la estrategia de seguridad que su administración pretende instalar en el Pacífico colombiano.

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El anuncio se añade a otros traslados penitenciarios que, según el propio De la Espriella ya se están haciendo en su administración. De la Espriella indicó que internos fueron movilizados desde establecimientos del Quindío a cárceles de máxima seguridad ubicadas en distintas regiones del país.

La política que se anunció de igual forma está relacionada con el plan del Gobierno para endurecer el control de las cárceles y evitar que las organizaciones criminales tengan estructuras de mando desde el interior de los centros penitenciarios. Entre las iniciativas que se mencionaron por el Ejecutivo se encuentra también la construcción de diez megacárceles que tienen como objetivo prioritario tener a internos considerados de alta peligrosidad.

El proyecto de nuevas cárceles aún se encuentra en fase de planeación. Según medios locales, el Gobierno estudia aspectos como los terrenos, las condiciones de acceso, las licencias, los servicios públicos, la financiación y la posibilidad de usar asociaciones público-privadas para realizar parte de la infraestructura.

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