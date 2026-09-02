“Venezuela está preparada” para elecciones: dirigente político tras declaraciones de Trump y Delcy

Omar González Moreno, integrante de la Dirección Nacional de Vente Venezuela y quien fue exiliado político del régimen de Nicolás Maduro, conversó con El Informativo de NTN24 sobre el anuncio dado este miércoles tanto por Delcy Rodríguez como por el presidente de Estados Unidos, quienes consideran que la nación sudamericana aún no está preparada para elecciones. “Venezuela está preparada y deseando desde hace mucho tiempo elegir un nuevo gobierno; lo que tenemos ahora es la prolongación de la tiranía chavista”, expresó.