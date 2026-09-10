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Jueves, 10 de septiembre de 2026
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James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado - EFE
James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado - EFE
James Rodríguez

"Como lo de Falcao salió tan bien": así reaccionó reconocido periodista a la posibilidad de que James y Cuadrado lleguen al Fútbol Profesional Colombiano

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El periodista, incluso en medio del sarcasmo, sugirió que el Pibe, Iguarán y el Tino puedan seguir un camino similar.

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez reaccionó a través de su cuenta de X ante las versiones que apuntan a un posible regreso de dos referentes de la Selección Colombia al fútbol profesional colombiano: James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

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En la publicación, Vélez planteó la posibilidad de que James llegue a Atlético Nacional, mientras que Cuadrado sería relacionado con Millonarios. El periodista, incluso en medio del sarcasmo, sugirió que el Pibe, Iguarán y el Tino puedan seguir un camino similar.

James para Nacional y Cuadrado para Millonarios… ¿Lo del ‘Pibe’, Iguarán y el Tino para dónde y cuándo? Cómo lo de Falcao salió tan bien deportivamente hay que seguir el ejemplo. Vamos q vamos!”, aseveró.

El mensaje llega en medio de un mercado de fichajes que ha vuelto a poner sobre la mesa el posible regreso de grandes nombres del fútbol colombiano. James Rodríguez aparece actualmente vinculado con Atlético Nacional, según versiones conocidas este jueves, aunque hasta el momento no se puede presentar como un fichaje oficial.

En el caso de Juan Guillermo Cuadrado, el escenario también ha tenido varios movimientos.

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El futbolista de 38 años terminó su etapa en el Pisa de Italia y continúa buscando equipo. En los últimos días, incluso tomó fuerza la posibilidad de que regresara al fútbol colombiano, aunque las conversaciones que se habían mencionado con Independiente Medellín perdieron fuerza.

La referencia de Vélez a Falcao García apunta al reciente regreso del delantero al fútbol colombiano, después de una extensa carrera internacional. El atacante vistió la camiseta de Millonarios en 2024 y 2025.

Así, la publicación de Vélez se suma a la expectativa que existe alrededor de una eventual generación de regresos al FPC. Por ahora, la llegada de James a Nacional y la de Cuadrado a Millonarios deben manejarse como versiones y posibilidades, no como contrataciones confirmadas.

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