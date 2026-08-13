Medicina Legal confirmó que ya identificó 205 víctimas de las 230 que recibió y entregó 140 cuerpos a las familias: esta es la lista de los identificados

Avanzan las labores forenses por parte de los peritos de Medicina Legal para lograr la plena identificación de las centenares de víctimas que ha dejado el terremoto que sacudió varias regiones del país.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que, a la fecha, ha recibido 230 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 205 víctimas.

Asimismo, según la entidad, ya van 140 cuerpos que han sido entregados a sus familias luego de realizar el respectivo análisis.

Este es el más reciente reporte que entregó el Instituto Nacional de Medicina Legal en torno a la recepción de cuerpos y los análisis forenses que adelantan los equipos interdisciplinarios.

Cabe resaltar que el organismo señaló que el proceso de entrega de los cuerpos "se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio".

"Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira", explicó.

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Del mismo modo, Medicina Legal confirmó que continuará "trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso".

Finalmente, cabe resaltar que el terremoto ha dejado, hasta el momento, 273 personas fallecidas, 3.824 heridas y 377 desaparecidas, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), suministrado este jueves. Las autoridades continúan con la búsqueda de posibles víctimas y el rescate de personas que se encuentren con vida.