"Pagarán por ese asesinato muchas veces": Trump lanza seria amenaza sobre el régimen iraní tras muerte de dos soldados de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una nueva amenaza sobre el régimen de Irán tras la muerte de dos soldados norteamericanos y la desaparición de otro durante el fin de semana.

Los dos militares de Estados Unidos murieron en Jordania tras una oleada de ataques con misiles y drones de Irán.

La información fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que señaló que los soldados murieron el viernes cuando las fuerzas estadounidenses y sus socios se "defendieron contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones".

"Dos miembros del servicio estadounidense en Jordania fueron abatidos en combate mientras el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las fuerzas aliadas se defendían contra ataques con misiles balísticos iraníes y drones", señaló el organismo militar en redes sociales.

Tras esto, Trump se pronunció por primera vez sobre esto y dijo que Irán pagará un alto precio por las bajas de soldados estadounidenses.

"¡Cada vez que Irán mate a un Soldado Estadounidense, pagarán por ese asesinato muchas veces! Esta directiva ha sido transmitida al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, al Presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, y a cada Líder en el Ejército", dijo el mandatario.

Por su parte el CENTCOM dijo el domingo completó con éxito la novena noche consecutiva de ataques contra Irán.

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"Los recursos del CENTCOM atacaron centros de mando militares iraníes, instalaciones de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, bases de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones, con el fin de reducir aún más la capacidad de Irán para atacar buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz", señaló el organismo militar.

Y agregó que el propósito de las Fuerzas Armadas de EE. UU. es que "Irán rinda cuentas", siguiendo las instrucciones del comandante en jefe.

"Las fuerzas del CENTCOM se mantienen en estado de máxima alerta, concentradas, letales y preparadas", finalizó.