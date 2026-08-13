Tragedia en Cali: Familia Cadavid Montoya fue hallada sin vida tras terremoto, habla sobreviviente

En medio de la tragedia que vive Colombia una triste noticia hace que el dolor se concentre en Cali. Bajo los escombros de un edificio que colapsó tras el terremoto fueron encontrados sin vida Kevin Andrés Cadavid, Yazmín Montoya y su pequeño de un año, Damián Cadavid Montoya. En entrevista con El Informativo de NTN24, Tatiana Escobar Cadavid, prima de Kevin Andrés, habló del doloroso momento que vive su familia.