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“Una vida es una vida“: rescatistas venezolanos encontraron con vida a una gata entre los escombros tras terremoto en Colombia

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Rescatistas tras terremoto en Colombia. (EFE)
Rescatistas tras terremoto en Colombia. (EFE)
El animal fue hallado durante las labores de emergencia en el edificio Guadalupe, una de las estructuras afectadas por el terremoto en la ciudad de Cali.

Una gata ha sido encontrada y rescatada con vida entre los escombros de un edificio en Cali por un grupo de rescatistas de origen venezolano que trabajan en las labores de emergencia tras el terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

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El animal fue localizado específicamente adentro del edificio Guadalupe, una de las estructuras que ha resultado ser afectada por el sismo. Los equipos de búsqueda estaban evaluando los restos de la construcción mientras buscaban personas y animales que pudiesen haber quedado atrapados.

El rescate quedó captado en video y fue divulgado en redes sociales. En las imágenes se puede ver a los socorristas trabajando en los escombros hasta que lograron sacar a la gata con vida.

“Para eso vinimos”, se le puede escuchar a uno de los rescatistas luego de conseguir poner a salvo al animal, momento que rápidamente empezó a rodar en redes sociales.

Los voluntarios venezolanos hacen parte de los equipos internacionales que fueron a Colombia para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate tras el terremoto. Su trabajo se está enfocando en zonas en las cuales los edificios y otras estructuras sufrieron daños y también se escuchaba una frase que para estos días en Colombia, dice mucho, “una vida es una vida“.

El hallazgo de la gata sucede a la vez que avanzan las operaciones para encontrar a personas desaparecidas. Las autoridades tienen equipos desplegados en distintos puntos de Cali y otras ciudades que han sido afectadas. Se revisan edificaciones que presenten daños y existe posibilidad de encontrar sobrevivientes.

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El terremoto provocó graves y dejó cientos de víctimas. En medio de la emergencia, los equipos de rescate están trabajando en condiciones complejas, entre estructuras inestables, grandes cantidades de escombros y zonas donde e las que existe el riesgo de nuevos derrumbes.

El rescate del animal está siendo una de las escenas más emotivas que han sido captadas en el transcurso de las labores de emergencia. Las imágenes dejan ver cómo los socorristas tienen el cuidado necesario de la gata una vez que lograron sacarla.

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