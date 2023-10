"México se juega la libertad, la democracia y un futuro todavía mucho más promisorio": Xóchitl Gálvez en NTN24 sobre las elecciones presidenciales de 2024

En plena emergencia tras el paso del huracán Otis en Acapulco, la candidata presidencial por la coalición opositora, Xóchitl Gálvez, le reprochó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Dicho fidecomiso tenía como finalidad atender, de manera económica, las contingencias naturales que ocurrieran en el país.

Gálvez explicó que el Gobierno de AMLO no estaba preparado para atender una emergencia tan grande como el desastre que ocasionó por el paso del huracán Otis de categoría 5 en Acapulco, en el Pacífico mexicano.

“No se preparó lo suficiente, que no haya comunicación comercial es entendible, pero es inaceptable que el gobierno federal no tenga la capacidad para establecer comunicación de emergencia, de manera inmediata, en un lugar que está a menos de cinco horas de la Ciudad de México”, expresó la senadora.

Xóchitl añadió que la administración actual está obligada a demostrar que “el programa del que eliminaron al Fonden es mucho mejor”.

López Obrador también “quitó el fondo que atendía a las mujeres con cáncer, a los niños con cáncer que el Seguro Popular, un fondo para gastos catastróficos que tenía 120.000 millones de pesos mexicanos (60 millones de dólares) y era un fondo que atendía a estas mujeres”

“Quitó las estancias infantiles, quitó las escuelas de tiempo completo, que permitía que las mujeres dejaran a sus hijos y se fuera a trabajar”, añadió.

VEA TAMBIÉN Jefe de la ONU insta a Maduro a "respetar los derechos políticos y electorales" en Venezuela o

Gálvez alegó que, ante la eliminación de los fondos anteriormente mencionados, “¿cómo no quitar un fondo que sirve para desastres naturales como el que tuvimos? Realmente él (AMLO) tomó dinero y 10.000 millones fueron a dar al Tren Maya, no estoy en contra del Tren Maya, pero hoy no existe una forma de atender de manera inmediata”.

“El presidente, en ese sentido, no dudo en desaparecer fondos para la ciencia, para el medio ambiente. Había muchos fidecomisos en México”, agregó.

La candidata presidencial acotó que “las imágenes son terribles, porque no es un terremoto que tumbo 50 edificios, es un huracán que devastó Acapulco. Hay muchas personas que tienen pérdida total de sus viviendas y lo que hemos visto hoy es la parte turística, que quizás muchos de ellos tienen seguros”.

Además, aseguró que todavía no se conocen la dimensión real de la tragedia “y como siempre a los más pobres les pega”, pero que ella como senadora va a estar “muy pendiente del tema y voy a estar muy cerca de Guerrero porque tampoco sabemos qué pasó en las montañas”.

La funcionaria mexicana fue cuestionada por Idania Chirinos sobre ¿qué se juega México en las próximas elecciones?, algo que ella considera que pone sobre la mesa “la división de poderes, la República, porque hoy aquí en México hay tres poderes, pero hay un poder que quiere someter a los otros tres poderes”.

“Como tuvieron mayoría en el Congreso y muchas votaciones que se requieren mayoría simple la sacan, solo no han podido hacer reformas constitucionales como: desaparecer el INE, quitar el Instituto de Acceso a la Información (INAI), que son órganos constitucionales que ellos quisieran desaparecer”.

Chávez complementó diciendo: “lo que nos estamos jugando es el futuro económico de México. Hoy nos están presentando 2 billones en deuda, esto es el inicio de un desastre económico para las próximas elecciones. Pero además está invirtiendo el dinero mal y no le está apostando al crecimiento económico y yo diría que los jóvenes se están apostando el futuro”.

La senadora mexicana también expresó que “el presidente le apuesta a la división y al odio”, por lo que “México se juega, es la libertad, la democracia y un futuro todavía mucho más promisorio”.

Ante el posible liderazgo que puede llegar a tener, en la región, el próximo año dos mujeres: María Corina Machado y ella, Xóchitl explicó que ellas pueden cambiar la historia de Latinoamérica, ya que “es hora. Estamos listas las mujeres para gobernar, desde hace mucho tiempo, pero llegó el momento de demostrarlo”.