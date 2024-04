Migrante venezolana sufrió quemaduras en el 40% de su rostro tras presunto ataque en escuela de Perú: Lima se pronunció

Una adolescente venezolana sufrió quemaduras tras ser presuntamente atacada por compañeros de escuela en Perú.

VEA TAMBIÉN Policía arrestó a un hombre que se disfrazó de niña para acosar a menores de edad en un colegio de Perú o

La madre de la joven denunció ante medios de comunicación que varios alumnos arremetieron en contra de su hija en tres ocasiones.

El primer incidente, según la progenitora, ocurrió en diciembre y desde entonces se ha repetido en dos ocasiones más.

Al tiempo, la mujer relató que el último episodio se dio el 25 de marzo del año en curso (2024).

Debido a las heridas en su rostro, la madre de la víctima indica que la menor “no puede hablar” e incluso “le causa mucho dolor alimentarse”.

“Tenemos cuatro años en Perú, hasta el año pasado (2023) la niña ingresó en la institución, fue el 4 de diciembre del año pasado que se presentó esto (la primera agresión). Hablé con el tutor del aula, y quedó sorprendido. Me pidió informes médicos que traje, pero hasta el sol de hoy no me han dado respuesta”, aseguró la madre de la víctima.

Hasta el momento la directiva de la unidad educativa no ha ofrecido respuestas a la desesperada madre que exige justicia.

VEA TAMBIÉN Alcalde peruano será procesado por arrastrar un cóndor andino durante celebraciones de fiestas patrias o

Sobre este caso, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, sostuvo: “Rechazamos todo tipo de violencia. A través del Programa Nacional Aurora, brindamos atención social, legal y psicológica a adolescente venezolana víctima de bullying en su institución educativa”.

VEA TAMBIÉN Bebé murió por no recibir tratamiento a causa de bloqueos en Cusco, Perú o

“Especialistas del sector la acompañan y, junto a su madre, ven el proceso de denuncia”, añadió la cartera adjunta al gobierno que preside Dina Boluarte.