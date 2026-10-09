NTN24
Viernes, 09 de octubre de 2026
Viernes, 09 de octubre de 2026
Donald Trump

Mike Tyson visita la Casa Blanca tras servir como intermediario de una carta de indulto enviada por el rapero Sean ‘Diddy’ Combs a Donald Trump

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente Donald Trump y Mike Tyson-Foto: EFE
Presidente Donald Trump y Mike Tyson-Foto: EFE
El mandatario norteamericano recibió en el Despacho Oval al excampeón mundial de peso pesado, quien confirmó la entrega de una misiva en busca de un perdón presidencial.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al excampeón mundial de boxeo Mike Tyson en medio de la expectativa mediática por las recientes revelaciones del exdeportista.

La reunión privada ocurrió un día después de que el legendario púgil confirmara en una entrevista radial la entrega de una carta personal enviada por el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien cumple una condena de cincuenta meses de prisión por delitos sexuales y busca el indulto del Ejecutivo federal.

o

Ante las preguntas de la prensa acreditada antes de abordar el transporte oficial, el mandatario republicano bromeó con los periodistas sobre la presencia del exboxeador a su lado y destacó la sólida amistad de décadas que los une desde la época de los grandes combates en Atlantic City.

“Soy su fan desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace muchos años y puedo asegurar que no hay nadie como él en la historia del deporte”, afirmó el presidente Donald Trump frente a las cámaras en los jardines de la Casa Blanca.


Por su parte, Tyson explicó que aceptó transmitir la solicitud de Combs tras una conversación telefónica con el productor musical, con el único fin de cumplir el encargo de entregar el documento directamente a las manos del jefe de Estado.

Esta llamativa visita a la sede gubernamental genera un fuerte impacto mediático en la opinión pública de la nación norteamericana en este tramo de octubre de 2026.

o

Analistas políticos señalan que la solicitud de clemencia enfrenta serios cuestionamientos éticos y políticos, situación que sitúa la decisión final en manos de la administración Trump ante la mirada atenta de los tribunales de justicia.

Temas relacionados:

Donald Trump

Mike Tyson

Carta

Indulto

Diddy Combs

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Los nexos de Maduro con el ELN para traficar: todo ocurría mientras el grupo "negociaba" con Petro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Este es el héroe español que participó en la Independencia de Estados Unidos: Importante legado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

La cúpula narcomilitar de Maduro "hizo de la tortura su principal política" para seguir en el poder: afirma exprisionero político Lorent Saleh

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

¿Cuáles son las ciudades que podrían verse más afectadas por el huracán Isaías?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores - Foto: EFE
Justicia

"La justicia está haciendo su trabajo": Juan Requesens sobre nuevos cargos contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Nidal Hasan | Foto: AFP
Fusilamiento

Sin precedentes: Pentágono transmitirá en vivo fusilamiento de Nidal Hasan por ataque a base militar

Fotos: Avalancha en Chile
Avalancha

Impactantes imágenes de la impresionante avalancha en Chile: grave emergencia climática

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

María Corina Machado aseguró que las elecciones en Venezuela deberían realizarse el próximo año

Cárceles - Canva
Detenidos en Nicaragua

Temor por deportación de exiliados nicaragüenses desde EE. UU.: familiares denuncian regreso a cárceles del régimen

Más de Actualidad

Ver más
Momento en que Javier Oropeza fue detenido por agentes del régimen en Venezuela - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Revelan video del momento en que Javier Oropeza fue detenido por agentes del régimen en Venezuela

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

Xi Jinping y Donald Trump se reúnen en Washington - Foto: EFE
China

Estados Unidos y China prorrogan su tregua comercial hasta enero en medio de la visita de Xi Jinping a Washington

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Logo de OpenAI- GPT-6.1 Astra-Foto: EFE
ChatGPT-6 Astra

OpenAI suspende el lanzamiento de GPT-6.1 Astra tras detectar fallos de seguridad y comportamientos de engaño

Samuel Eto'o - Foto: EFE
Fútbol

Piden investigar al exdelantero del Barcelona Samuel Eto'o por presuntamente recibir dinero de Rusia por un partido ante Camerún

Momento en que Javier Oropeza fue detenido por agentes del régimen en Venezuela - Fotos: X
Dictadura en Venezuela

Revelan video del momento en que Javier Oropeza fue detenido por agentes del régimen en Venezuela

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años - EFE
Tennessee

Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

El exdelantero Jackson Martínez. (EFE)
Medellín

Continúa el regreso de jugadores colombianos que estuvieron en el Mundial 2014 al fútbol de su país: a James y Cuadrado se suma recordado ídolo

Foto referencia | Pexels: Sergio Benavides
Venezuela

Venezuela brilla en los Suramericanos: cinco oros en una jornada que impulsó su cosecha de medallas

José Torres, actor venezolano / Edificio colapsado en La Guaira (Venezuela) por el doble sismo - Fotos: Instagram / EFE
La Guaira

"Fueron de las horas más terribles que he vivido en estos 101 años": reapareció José Torres, actor que encarnó a 'Tacupay', tras sobrevivir al doblete sísmico en La Guaira

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023