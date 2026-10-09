Mike Tyson visita la Casa Blanca tras servir como intermediario de una carta de indulto enviada por el rapero Sean ‘Diddy’ Combs a Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al excampeón mundial de boxeo Mike Tyson en medio de la expectativa mediática por las recientes revelaciones del exdeportista.

La reunión privada ocurrió un día después de que el legendario púgil confirmara en una entrevista radial la entrega de una carta personal enviada por el rapero Sean ‘Diddy’ Combs, quien cumple una condena de cincuenta meses de prisión por delitos sexuales y busca el indulto del Ejecutivo federal.

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Ante las preguntas de la prensa acreditada antes de abordar el transporte oficial, el mandatario republicano bromeó con los periodistas sobre la presencia del exboxeador a su lado y destacó la sólida amistad de décadas que los une desde la época de los grandes combates en Atlantic City.

“Soy su fan desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace muchos años y puedo asegurar que no hay nadie como él en la historia del deporte”, afirmó el presidente Donald Trump frente a las cámaras en los jardines de la Casa Blanca.



Por su parte, Tyson explicó que aceptó transmitir la solicitud de Combs tras una conversación telefónica con el productor musical, con el único fin de cumplir el encargo de entregar el documento directamente a las manos del jefe de Estado.

Esta llamativa visita a la sede gubernamental genera un fuerte impacto mediático en la opinión pública de la nación norteamericana en este tramo de octubre de 2026.

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Analistas políticos señalan que la solicitud de clemencia enfrenta serios cuestionamientos éticos y políticos, situación que sitúa la decisión final en manos de la administración Trump ante la mirada atenta de los tribunales de justicia.