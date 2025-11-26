Se filtran imágenes del rapero Sean 'Diddy' Combs desde la prisión: su aspecto es otro

Durante las últimas horas, fotos y videos del rapero estadounidense Sean 'Diddy' Combs desde la prisión ha dado de qué hablar.

Específicamente, el foco se centra en su aspecto, pues luce bastante diferente a la celebridad a la que estábamos acostumbrados ver en TV y redes sociales.

Portando ropa de recluso y con cabellera y barba canosa, 'Diddy' pasa sus días en un centro penitenciario donde cumple su condena.

El rapero se encuentra actualmente cumpliendo una condena de 50 meses en la Institución Correccional Federal FCI Fort Dix, ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos.

‘Diddy’ quien debe pagar poco más de cuatro años tras las rejas, fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Aunque fue absuelto de cargos más graves como crimen organizado y tráfico sexual, el jurado lo encontró culpable de transportar personas a través de fronteras estatales para encuentros sexuales.

Él se declaró no culpable de los cargos iniciales, pero luego sus acciones fueron descritas como "repugnantes" y "vergonzosas" por él mismo en una petición de clemencia.

Inicialmente, había estado detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, pero fue trasladado a la cárcel federal de Nueva Jersey tras una petición de su defensa.

Sean 'Diddy' Combs no emitió una declaración pública inmediatamente después de su arresto en septiembre de 2024, pero sus abogados negaron enérgicamente todas las acusaciones y criticaron la forma en que se llevaron a cabo los allanamientos.

Su fecha de liberación está programada provisionalmente para el mes de junio del año 2028.