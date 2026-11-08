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Domingo, 08 de noviembre de 2026
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Pandillas
Programa: La Tarde

Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán?

noviembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El Salvador ha desplegado una fuerza militar considerable en Haití para enfrentar un desafío sin precedentes: 200 pandillas criminales que controlan vastas zonas del país caribeño, aproximadamente 100 de ellas operando únicamente en el área de Puerto Príncipe. Sobre este tema, Lajos Szászdi León-Borja, especialista en política exterior y analista en relaciones internacionales, conversó con La Tarde de NTN24.

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