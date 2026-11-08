Militares de Bukele avanzan a zonas de pandillas en Haití y abatieron a cabecilla: ¿las derrotarán?

El Salvador ha desplegado una fuerza militar considerable en Haití para enfrentar un desafío sin precedentes: 200 pandillas criminales que controlan vastas zonas del país caribeño, aproximadamente 100 de ellas operando únicamente en el área de Puerto Príncipe. Sobre este tema, Lajos Szászdi León-Borja, especialista en política exterior y analista en relaciones internacionales, conversó con La Tarde de NTN24.