NTN24
Domingo, 08 de noviembre de 2026
Domingo, 08 de noviembre de 2026
María Corina Machado
Programa: La Tarde

“Llamó nombre por nombre y eso les devuelve la dignidad”: experto sobre visita de María Corina Machado al Rodeo I

noviembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Después de diez meses de vigilia, los familiares de presos políticos venezolanos desmantelaron el campamento que mantenían a las afueras del centro de reclusión El Rodeo I. Para hablar sobre este tema, Humberto Prado Sifontes, activista venezolano y exdirector del observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), conversó con el programa La Tarde de NTN24.

También le puede interesar

María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

“Llamó nombre por nombre y eso les devuelve la dignidad”: experto sobre visita de María Corina Machado al Rodeo I

Donald Trump

Experto dice que el Congreso fiscalizará cómo EE.UU. gobierna "por control remoto” en Venezuela

Bertulfo Soto Sánchez, comandante del Ejército de Colombia, visita heridos tras atentado del ELN (Ejército de Colombia)
ELN

Comandante del Ejército visitó a heridos tras atentado del ELN y cara a cara les dio mensaje de apoyo

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"Ni solas, ni abandonadas": frase de Delcy Rodríguez desató una tormenta de rechazo en Venezuela

Protestas en Europa | Fotos: EFE
Protestas

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Grupo guerrillero ELN (EFE)
ELN

Denuncian que importante cabecilla del ELN fue abatido en reciente bombardeo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Llamó nombre por nombre y eso les devuelve la dignidad”: experto sobre visita de María Corina Machado al Rodeo I

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Primeros cambios en la Administración Trump por resultados en elecciones de medio término en EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Contundente frase de familiares de presos políticos al régimen de Delcy en Venezuela: "No claudicamos"

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Stephen Miller, el hombre que le declaró la guerra al Tren de Aragua, ahora es mano derecha de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

“La lucha por la libertad no ha terminado”: María Corina Machado pide a los venezolanos trabajar juntos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado | Foto: AFP
María Corina Machado

"No están solos, libertad para todos los presos políticos": lo que dijo María Corina en El Rodeo I

Abelardo de la Espriella/ ELN - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Condenas en firme para reclutadores de menores con Ley de Sometimiento de De la Espriella: así serán tratados

Abelardo de la Espriella - Foto EFE/ Alias Araña - Foto captura de video X: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

¡Fuera del país! Esta es la contundente cifra de extradiciones y expulsiones de De la Espriella

Miembros del Tren de Aragua | Foto: EFE
El Tren de Aragua

“El Tren de Aragua termina siendo una especie de conejillo de indias para EEUU”: Ronna Rísquez

Abelardo de la Espriella/ Gustavo Petro/ Ejército de Colombia - Fotos EFE
Ley de Sometimiento

Fin de la "Paz Total" y las gabelas para criminales: así es la Ley de Sometimiento de Abelardo de la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Estados Unidos

Contundente rechazo: Estados Unidos condenó ataque contra militares salvadoreños en Haití

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump pronostica un acuerdo "muy grande" con Rusia mientras su esposa pide una tregua "duradera" en Ucrania

Venezolana le hace una conmovedora petición a María Corina Machado, Premio Nobel de Paz - Fotos: X / EFE
Regreso María Corina Machado

Entre lágrimas, venezolana le hizo una conmovedora petición a María Corina Machado durante su regreso al país: "Tráeme a mis hijos"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Estados Unidos

Contundente rechazo: Estados Unidos condenó ataque contra militares salvadoreños en Haití

El delantero del Real Madrid Vinicius Jr-Foto: EFE
Vinicius Jr.

Nuevos cánticos contra Vinicius y España: LaLiga traslada las denuncias de la jornada al Comité de Disciplina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump pronostica un acuerdo "muy grande" con Rusia mientras su esposa pide una tregua "duradera" en Ucrania

Venezolana le hace una conmovedora petición a María Corina Machado, Premio Nobel de Paz - Fotos: X / EFE
Regreso María Corina Machado

Entre lágrimas, venezolana le hizo una conmovedora petición a María Corina Machado durante su regreso al país: "Tráeme a mis hijos"

Alias "El Mocho Olmedo" - Foto: Redes sociales
comparecencia

Alias "El Mocho Olmedo", cabecilla del frente 33 de las Farc, compareció ante justicia de EE. UU.: accedimos a los documentos oficiales

Alicia Machado, actriz venezolana y ex Miss Universo / Yina Calderón, influencer colombiana - Fotos: EFE / Instagram
Alicia Machado

Alicia Machado explota contra Yina Calderón cara a cara: "A mí me respetas; aquí solo hay una reina y soy yo"

Anyelo Heredia
Torturas en Venezuela

"Este juicio es un tratado a la tortura": abogado sobre el caso de capitán venezolano Anyelo Heredia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023