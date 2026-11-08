“Llamó nombre por nombre y eso les devuelve la dignidad”: experto sobre visita de María Corina Machado al Rodeo I

Después de diez meses de vigilia, los familiares de presos políticos venezolanos desmantelaron el campamento que mantenían a las afueras del centro de reclusión El Rodeo I. Para hablar sobre este tema, Humberto Prado Sifontes, activista venezolano y exdirector del observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), conversó con el programa La Tarde de NTN24.