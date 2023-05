“Mis nietos lloran al recordar lo que vivieron, se asustan con cualquier ruido”: Marcela Cabrales, pastora de la iglesia Jesucristo Revelado, sobre la masacre de Uvalde

En mayo de 2022 un tiroteo escolar sacudió a Estados Unidos dejando a diecinueve niños y dos maestras sin vida en una escuela primaria en Uvalde, Texas, a manos de un exalumno de 18 años identificado como Salvador Ramos.

Según reportes, Ramos había sufrido bullying, situación que lo motivó a comprar legalmente dos rifles de asalto que presumió en redes sociales antes del ataque.

El joven conducía una camioneta que chocó contra una zanja a pocos metros de la Robb Elementary School, donde entró y comenzó a disparar en un aula.

Aunque las autoridades ingresaron a la escuela dando de baja al hombre armado, la Policía de Uvalde fue blanco de duras críticas por su tardía respuesta.

Al respecto, NTN24 conversó con Marcela Cabrales, pastora de la iglesia Jesucristo Revelado, sobre lo que vivió su familia en la masacre de la Escuela Primaria Robb de Uvalde, en donde estudiaban sus dos nietos.

Para Marcela, todavía “es muy difícil y doloroso recordar los eventos de ese día”, pues a su criterio “fue algo inesperado”.

“No pensaba que podría suceder aquí en este pueblo tan pequeño. Mi hija trabajaba en la escuela y mis dos nietos estudiaban allí. Cuando me entró la llamada de mi hija me decía que habían puesto la escuela bajo seguridad, me estaba llamando para decirme que ella tenía a mi nieta, que estaba bien, pero que estaba preocupada porque su hijo, mi nieto, había salido a jugar y ella no sabía que estaba pasando”, confesó Marcela.

“Después de la llamada llegué en 5 minutos (a la escuela), me acuerdo del tiempo porque mire el reloj, eran las 12 del mediodía exactamente, había mucha gente, muchos papás, muchos policías, los papas estaban enojados, querían sacar a sus niños de donde los tenían”, acotó la entrevistada.

VEA TAMBIÉN Más de 1.000 tiroteos, la alarmante cifra que ha registrado Estados Unidos desde 2018 o

Luego de ser evacuados, según Cabrales, los niños sobrevivientes del violento ataque fueron resguardados.

“La imagen que les puedo dar (luego de ingresar al lugar en el que los menores estaban protegidos) es una imagen de muchos niños llorando, estaban asustados, no sabían todo lo que estaba pasando, solamente sabían que alguien estaba tiroteando su escuela, que habían heridos”, comentó.

“Muchos de ellos tenían su ropa, tenían sangre donde se habían cortado, porque los estaban sacando por las ventanas. Muchos de ellos estaban preocupados por otros niños que no veían. Estaban en un estado de shock. Los niños estaban escuchando a sus padres que estaban gritando y golpeando las puertas fuertemente (...) Mis nietos lloran al recordar lo que vivieron, se asustan con cualquier ruido”, añadió Cabrales.