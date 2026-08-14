Misión chilena de 14 especialistas viajará a Venezuela para evaluar daños estructurales tras el doblete sísmico

Este sábado 15 de agosto, una misión chilena de 14 especialistas viajará a Venezuela para cooperar en la evaluación de edificaciones e infraestructuras afectadas por el devastador doblete sísmico.

Estos son los objetivos principales de la misión: determinar la habitabilidad, análisis de fallas estructurales, planificación de la reconstrucción.

Según el último balance del régimen venezolano, con fecha 10 de agosto de 2026, 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores.

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En ese reporte divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no se precisa el número de heridos ni de réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con estimaciones, una nación tarda en recomponerse entre 6 y 10 años en promedio tras un terremoto fuerte que destruya toda una región. Este tiempo varía según el nivel de desarrollo económico y la estabilidad política.