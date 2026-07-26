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Domingo, 26 de julio de 2026
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Venezuela

"No seremos obstáculo": María Corina Machado y Edmundo González reaccionan a diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. (EFE)
La líder democrática venezolana evaluará el proceso según logros concretos: liberación de presos políticos, cronograma electoral presidencial y respeto a la soberanía popular.

La líder democrática venezolana María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia emitieron un comunicado conjunto dirigido a los venezolanos y la comunidad internacional, donde establecen su posición frente a un nuevo mecanismo de diálogo anunciado entre miembros de la Asamblea Nacional de 2015 y representantes del régimen venezolano.

Tras los terremotos del 24 de junio, que devastaron comunidades enteras dejando muerte y destrucción, Machado y González denunciaron que la ayuda organizada por la población fue bloqueada, desviada y controlada para impedir que llegara a los más necesitados.

"Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea sólo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial", sostuvieron, enfatizando la necesidad de un gobierno que "responda a la gente, que garantice la libertad y la dignidad y que le devuelva a la República todas sus instituciones".

Recordaron el Manifiesto de Panamá, donde plantearon la liberación total de los presos políticos, el retorno incondicional de los exiliados, la creación de un ambiente de paz y libertad, y la consolidación del Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República.

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Respecto al mecanismo anunciado, establecieron cinco criterios para su evaluación: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno, y el pleno respeto a la soberanía popular. "Eso es lo que exige nuestra gente y es a eso a lo que estaremos atentos", advirtieron.

Los líderes opositores, quienes se presentan como expresión de la soberanía popular manifestada en las primarias del 22 de octubre de 2023 y las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señalaron que no participaron en el diseño, construcción ni funcionamiento de este mecanismo.

"No seremos obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales", afirmaron.

Asimismo, manifestaron su intención de regresar a Venezuela para "acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción", reafirmando su compromiso con el mandato que consideran vigente desde las elecciones de 2024.

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