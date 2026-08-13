Instalaron una placa: Familiares y vecinos rinden homenaje a los 31 fallecidos del edificio Rita en Caracas tras los terremotos

Instalaron una placa en memoria de las 31 víctimas del colapso del edificio Rita en Caracas. Familiares de los afectados, así como vecinos de San Bernardino, rindieron homenaje a los fallecidos tras los terremotos del 24 de junio.

El homenaje busca mantener presente el recuerdo de las 31 personas que murieron en el derrumbe y reconocer el impacto que la tragedia dejó en los habitantes de esta comunidad de la capital venezolana.

La estructura estaba ubicada en la avenida Los Próceres de San Bernardino, una de las zonas residenciales tradicionales del norte de Caracas.

Según el último balance del régimen venezolano, con fecha 10 de agosto de 2026, 6.301 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores.

En ese reporte divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, no se precisa el número de heridos ni de réplicas.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos y los miles de heridos y desaparecidos, muchas familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.