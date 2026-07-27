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Lunes, 27 de julio de 2026
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Jornada dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: Colombia asume el segundo lugar del medallero general tras un fin de semana histórico

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Atletas de ciclismo velocidad por equipos Colombia medalla de oro-Foto: EFE
Atletas de ciclismo velocidad por equipos Colombia medalla de oro-Foto: EFE
Con una destacada cosecha de preseas la delegación colombiana escolta a México en las primeras jornadas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La delegación de Colombia dio un contundente golpe sobre la mesa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras una brillante jornada donde sumó cinco medallas de oro, el país avanzó hasta el segundo lugar del medallero general.

El equipo tricolor acumula 41 preseas (14 oro, 18 plata y 9 bronces), superando a la representación de Cuba y situándose únicamente por detrás de Mexico, líder provisional del medallero.

El repunto estuvo liderado por actuaciones destacadas en varias disciplinas, Esquí acuático, Patinaje artístico, Polo acuático y Ciclismo de ruta. La cosecha tricolor también ha recibido aportes clave de deportes como el judo, el taekwondo y el tiro con arco. Para la jornada de hoy lunes 27 de julio.

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Colombia mantiene una nutrida agenda de competiciones en bádminton, bowling, gimnasia artística y rítmica, ajedrez, voleibol, surf, golf y ecuestre, buscando acortar distancias frente a la parte alta de la tabla de posiciones.

En los próximos días, la delegación cafetera entrará en competencia directa en deportes estratégicos donde tradicionalmente domina la región, como el patinaje de velocidad, el levantamiento de pesas, el ciclismo de pista y el atletismo.

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El Comité Olímpico Colombiano tiene como objetivo mantener la competencia con México en la parte superior del medallero y conservar la ventaja sobre Cuba, que es un país con mucha tradición en los juegos.

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