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Domingo, 19 de julio de 2026
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Final del Mundial

Tres cambios en la nómina titular de Argentina para la final; España mantiene el mismo equipo que derrotó a Francia

julio 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Final Mundial 2026 - Foto AFP
Final Mundial 2026 - Foto AFP
El choque entre los campeones de América y Europa es inédito en esta instancia y coincide con el que iba a hacer el mismo duelo de la Finalissima.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, realizó tres cambios en el equipo que remontó para vencer a Inglaterra en las semifinales, mientras que Luis de la Fuente nombró a España sin cambios para la final de la Copa Mundial de la FIFA este domingo.

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Rodrigo De Paul regresa al mediocampo, Gonzalo Montiel será titular como lateral derecho y Nicolás González entrará en la banda para Argentina.

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Giuliano Simeone, Nahuel Molina y Leandro Paredes quedan fuera de la convocatoria, mientras que Lionel Messi capitanea a Argentina en su defensa del título.

Lamine Yamal, por su parte, juega de delantero con España tras haberse perdido los entrenamientos de esta semana debido a un golpe sufrido en la victoria de semifinales contra Francia.

Pedro Porro también será titular tras recuperarse de unas molestias en los isquiotibiales, mientras que Pedri permanecerá entre los suplentes.

Alineaciones:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri (capitán), Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi (capitán), Julián Álvarez.

Final histórica

El choque entre los campeones de América y Europa es inédito en esta instancia y coincide con la Finalissima, que se disputa entre estos dos campeones, casualmente Argentina y España, pero que no se pudo jugar debido a que fue cancelada por la UEFA debido a la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la UEFA para definir una fecha y sede.

El destino, no obstante, quiso que ese partido fuera la final del Mundial, así como también quiso que Messi se enfrentara a Yamal casi 20 años después de haberle dado un baño en una tina como parte de una campaña de UNICEF y el FC Barcelona.

También será la primera vez que se otorgarán anillos a los vencedores, como en los deportes de Estados Unidos, y que habrá un show de entretiempo, en un enésimo intento de la FIFA para posicionar el "soccer".

El espectáculo, al mejor estilo del Super Bowl, será dirigido por Chris Martin, cantante de Coldplay.

Contará con un reparto de lujo: la artista de Estados Unidos Madonna, el canadiense Justin Bieber, el grupo de K-pop surcoreano BTS y la colombiana Shakira, cuya canción "Dai Dai", cantada a dueto con la estrella del afrobeat Burna Boy, retumbará en el recinto.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, señaló que el tiempo de descanso no excederá el reglamentario. "Será el mayor escenario de todos los tiempos", prometió.

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Antes habrá una ceremonia de clausura en la que participarán el actor Tom Cruise, el streamer IShowSpeed y los cantantes Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes de la canción oficial "Desire".

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