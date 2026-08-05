Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela

Senadores de Estados Unidos exigieron al régimen de Delcy Rodríguez convocar de inmediato elecciones libres y facilitar una transición “creíble” en Venezuela. A través de una resolución bipartidista, republicanos y demócratas fijaron las condiciones que, a su juicio, deben cumplirse para avanzar hacia una transición democrática. El senador Rick Scott habló al respecto y agradeció a Trump y a Marco Rubio por lo que han hecho, pero aseveró que son necesarias las exigencias para la transición democrática.