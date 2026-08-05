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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Transición democrática
Programa: La Tarde

Las exigencias del senador Rick Scott para avanzar en la transición democrática en Venezuela

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Senadores de Estados Unidos exigieron al régimen de Delcy Rodríguez convocar de inmediato elecciones libres y facilitar una transición “creíble” en Venezuela. A través de una resolución bipartidista, republicanos y demócratas fijaron las condiciones que, a su juicio, deben cumplirse para avanzar hacia una transición democrática. El senador Rick Scott habló al respecto y agradeció a Trump y a Marco Rubio por lo que han hecho, pero aseveró que son necesarias las exigencias para la transición democrática.

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