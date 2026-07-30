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Jueves, 30 de julio de 2026
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Migración

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció una respuesta "inmediata" a la crisis migratoria en Ceuta

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Pedro Sánchez anunció respuesta inmediata ante la crisis migratoria en Ceuta - EFE
Pedro Sánchez anunció respuesta inmediata ante la crisis migratoria en Ceuta - EFE
Cabe recordar que Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma, afirmó que han llegado más de 1.500 migrantes, cerca de 200 por día.

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ya ha provocado una respuesta inmediata al más alto nivel del Gobierno.

En plena intensificación de la presión sobre la frontera sur, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y respaldo institucional tras asegurar que trabajan para “recuperar la normalidad lo antes posible”.

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A través de un mensaje publicado en su perfil de X, Pedro Sánchez afirmó que "el Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta".

Del mismo modo, el presidente explicó que el Ejecutivo está "movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible".

Asimismo, indicó que ya mantuvo una conversación con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, a quien le reiteró el compromiso del Gobierno para afrontar la situación.

"Es el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación", concluyó Sánchez en su publicación.

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Cabe resaltar que el comunicado llegó minutos después de que el Ministerio del Interior anunciara un refuerzo de la coordinación con Marruecos para hacer frente al incremento de la presión migratoria.

Finalmente, cabe recordar que Juan Vivas había declarado anteriormente la emergencia humanitaria y social, al afirmar que a Ceuta han llegado más de 1.500 migrantes, cerca de 200 por día, y que, debido a esta situación, muchos centros de acogida ya se encuentran colapsados.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó.

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