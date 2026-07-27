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Movilizaciones

Partido de María Corina Machado convoca a movilizaciones este martes tras dos años del fraude perpetrado por el régimen venezolano

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Vente Venezuela convoca a elecciones este martes - Foto: EFE
Vente Venezuela convoca a elecciones este martes - Foto: EFE
Vente Venezuela, convocó una manifestación en Caracas y otras partes del país para este martes.

El régimen y el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, convocaron movilizaciones para este martes, previo al inicio de un diálogo político que apunta a un eventual llamado a elecciones con el respaldo de Estados Unidos.

El régimen de Delcy Rodríguez y un grupo de exparlamentarios de la Asamblea Nacional en el período 2015-2020 anunciaron a mediados de julio un plan de trabajo para el "fortalecimiento de la democracia", que inicia el 1 de agosto.

El representante del régimen será Jorge Rodríguez, mientras que la Asamblea Legítima de 2015 estará encabezada por la jefa del grupo de exparlamentarios, Dinorah Figuera.

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María Corina Machado aclaró que no participará en esta iniciativa, pero que tampoco la obstaculizará.

Machado permanece en el exilio desde diciembre, aunque ha prometido diversas veces que pronto regresará al país.

Su partido, Vente Venezuela, convocó una manifestación en Caracas para este martes.

"La libertad se defiende con organización, presencia y liderazgo en la calle. Este 28 de julio, desde Vente Venezuela reafirmamos que el destino de nuestro país le pertenece a su gente", dice la invitación divulgada por la agrupación política Vente Venezuela.

Cabe recordar, además, que este martes 28 de julio se cumplen dos años del fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro y que desconoció el triunfo de Edmundo González.

En paralelo, Diosdado Cabello informó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marchará el mismo día para conmemorar el natalicio de Hugo Chávez.

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Las concentraciones se realizarán por separado en locaciones distintas de Caracas y en varios municipios del país.

 

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