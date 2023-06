Mujer devolvió alimentos que vende Maduro porque tenían gusanos: "No me considero un animal"

El mecanismo de venta de alimentos a bajos precios creado en el 2016 por Nicolás Maduro, no ha sido usado para tejer la más poderosa red de corrupción en Venezuela, sino un instrumento de humillación a los más pobres.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales el video de una mujer devolviendo la bolsa de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), alegando que tenía gusanos.

La gravedad de la denuncia se suma a las miles de miles que cunden en las redes sobre el mal estado de los alimentos que se distribuyen bajo el lema de auxilio a los más necesitados.

La firmeza de la mujer fue aplaudida por quienes comentaron el video, aunque no faltó quien la calificara de "malagradecida".

"No voy a recibir la comida!. Mal olor, gusano, el arroz con gusano... De verdad que aquí no hay animales, yo no me considero un animal. Estoy devolviendo la bolsa. Sí, tenemos hambre y la necesitamos, pero no me la calo, ni con este gobierno ni con ninguno", afirma la mujer mientras pone los alimentos en un mesón delante de un grupo de personas.

Cuando Maduro anunció con bombos y platillos la distribución de los alimentos, la describió como un "mecanismo para combatir la reventa, especulación, acaparamiento y contrabando de los rubros básicos".

Pero además de las severas fallas de distribución en las comunidades, la extorsión que aplican los encargados de entregarlas y la mala calidad, los CLAP pusieron en evidencia la mayor red de enriquecimiento de Nicolás Maduro, quien usó como puente al colombiano Alex Saab, hoy detenido por lavado en Estados Unidos.

En días pasados la exdiputada María Hernández Del Castillo, denunció una harina de maíz precocida que estaba siendo distribuida en los CLAP de Monagas. " En Monagas la están recogiendo. No puede hacerse una arepa con ella. Es un crimen que además de haber destruido el poder adquisitivo, el Estado proceda irrespetuosamente con el que menos puede."

El Centro de Investigaciones Populares divulgó un estudio que arroja que 93 % de la población venezolana preferiría no tener que depender de las bolsas o cajas de comida de los CLAP, sin embargo, la actual crisis económica hace que al menos 43 % de la población en las comunidades se vea en la necesidad de recibirlas.

El informe Dinámicas Populares realizó 638 entrevistas cualitativas, en 16 estados del país, para estudiar la dinámica actual.

Mirla Pérez, directora del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno, explicó que la investigación reveló dos puntos: el primero, una aparente ausencia de expectativas por que el Estado resuelva las carencias de las personas; y el segundo, la integración de lo comunal desde el punto de vista de una ocupación territorial.