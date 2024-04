Video: Mujer le pidió matrimonio a su novia policía en plena formación de los uniformados

Un hecho poco usual se presentó en la policía de Bogotá y es que durante una formación rutinaria de los uniformados se dio una pedida de mano de una mujer a su novia policía, sorprendiendo a sus compañeros.

Como se observa en las imágenes, la mujer llega vestida de blanco con unas flores blancas y un anillo a pedirle matrimonio a su novia en plena formación; ella, sorprendida por el suceso, recibió el anillo, dio el sí y cerró el compromiso con un abrazo ante el aplauso de los demás uniformados.

El video comenzó a circular por redes sociales y ha dividido opiniones entre quienes aseguran que fue un lindo gesto de amor y quienes creen que se está irrespetando a la autoridad, pues eso no es lugar para propuestas de matrimonio.

“Respetable el gesto de amor, pero creo que son momentos personales que no debería involucrar a la institución por muy gobierno del cambio que se quiera inculcar”, “este es el tipo de cosas que debemos celebrar, el amor. No es más que amor”, “hasta donde me acuerdo las formaciones no se rompen y se respetan”, “que lindo ver como ya muchos respetan y celebran el amor libre”, entre otras opiniones.

Se desconoce la identidad de las futuras esposas y demás temas puntuales como la fecha del matrimonio, entre otros, pero el gesto quedará en la memoria de los presentes y de las involucradas, quienes se ven muy felices.